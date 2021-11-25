Янис Плявиньш (и Марцис Енцитис)
Бизнес семьи Яниса Плявиньша официально принадлежит жене. Имущество обеих фирм заложено для получения кредитов. Одна фирма, Memory Water, заработала 54 тысячи евро, а вторая - Prana energy - работала с убытками.
Бизнес семьи Яниса Плявиньша официально принадлежит жене. Имущество обеих фирм заложено для получения кредитов. Одна фирма, Memory Water, заработала 54 тысячи евро, а вторая - Prana energy - работала с убытками.
Чтобы гости пикета Шлесерса не упали с лесенки, ее придерживал торговец Memory Water, ветеран дезинформации Янис Плявиньш.
В какой-то момент Плявиньш и сам на митинге поднялся на импровизированный подиум, чтобы сказать, что вокруг собрались "герои". Вытянув телефон на штативе, все это крупным планом снимал лидер церкви Kristus pasaulei Марцис Енцитис.
После пикета оба отправились на обед неподалеку, в Старой Риге.
Енцитис и Плявиньш - самые влиятельные сторонники мероприятия Шлесерса. Их призывами к участию в Facebook делились больше всего - 16 тысяч раз, свидетельствует анализ Re:Baltica.
Похоже, что оба сблизились и Енцитис пытался помочь Плявиньшу с бизнесом, с которым дела идут не слишком хорошо. В сентябре этого года Енцитис в видео в Facebook рассказал, что церковь впредь будет покупать только Memory Water. "Ммм, какая вкусная, какая хорошая вода!" - отпив глоток, рассказывал Енцитис своим слушателям.
Проблемы с продажей воды у Плявиньша начались после назначенного в 2020 году Центром защиты прав потребителей штрафа за введение покупателей в заблуждение, приписывая Memory water необоснованные полезные свойства.
Продавать эту воду отказались магазины Rimi и Sky. Какие убытки нанесло это решение бизнесу, будет видно в начале следующего года, когда фирма подаст финансовые отчеты за этот год. Сам Плявиньш регулярно жалуется в Facebook, что государство уничтожает его бизнес.
Данные Lursoft демонстрируют, что фирма Memory Water записана на жену Плявиньша. Все ее имущество заложено в компании быстрых кредитов VIA SMS, которая в 2019 году предоставила фирме Плявиньша кредит в размере 40 000 евро. В последние годы оборот фирмы был почти полмиллиона, а прибыль в 2020 году - 54 000 евро. Это почти вполовину меньше, чем год назад.
Еще до начала октября этого года Плявиньшу принадлежала вторая семейная фирма - Prana energy, которая производит продукты питания. Теперь она переписана на жену. Имущество этой фирмы заложено в компании Altum, в которой в 2018 году был получен кредит на сумму около 95 тысяч евро. В прошлом году оборот фирмы был 105 тысяч евро, а убытки составили 8541 евро.
Сколько денег у Енцитиса, который покупает воду, неизвестно. Ему не принадлежит ни одна компания. В свою очередь, у его церкви, как и у всех религиозных организаций, нет необходимости публиковать отчет о своих доходах.
Но свои обещания он держит. Церковь теперь пьет только "волшебную" воду, а бутылка с ней появляется на одном из богослужений Kristus pasaulei, на котором с речью выступал Шлесерс.
Несколько дней спустя Шлесерс выступал уже в другой церкви - "Новое поколение". С помощью лидера церкви, пастора Алексея Ледяева, он начал свою политическую карьеру. "Прошло двадцать лет, и мы снова вместе", - делает вывод Ледяев.
Правда, еще в начале сентября порталу jauns.lv Ледяев с легким непониманием рассказывал, что Шлесерс, которому он так помогал, своими планами о возвращении с пастором даже не поделился.
Но через пару недель все уже поменялось. Ледяев (так же, как и на митингах Гобземса) участвовал в мероприятиях, но не агитировал. Тот час пришел еще через пару недель, когда Ледяев в своем Facebook написал о "втором пришествии Шлесерса".
Шлесерс - не единственный гость Ледяева в "Новом поколении" в последнее время. За время пандемии там часто гостила и Госполиция, так как церковь не соблюдала дистанцию во время собраний, не использовала маски для лица и продолжала собираться даже тогда, когда это было запрещено. В Госполиции Re:Baltica выяснила, что с начала пандемии против церкви было возбуждено 10 административных процессов. Еще 19 было возбуждено против индивидуальных членов церкви за отсутствие маски для лица.
Из-за непрекращающихся нарушений в начале ноября генеральный прокурор Юрис Стуканс подал заявку в суд о прекращении деятельности "Нового поколения".