Янис Плявиньш (и Марцис Енцитис)

Выяснилось, что вода с надписью "био" происходит из той же скважины, что и вода, которой обеспечены жилые дома в Даугмале.

Продавать эту воду отказались магазины Rimi и Sky. Какие убытки нанесло это решение бизнесу, будет видно в начале следующего года, когда фирма подаст финансовые отчеты за этот год. Сам Плявиньш регулярно жалуется в Facebook, что государство уничтожает его бизнес.

Данные Lursoft демонстрируют, что фирма Memory Water записана на жену Плявиньша. Все ее имущество заложено в компании быстрых кредитов VIA SMS, которая в 2019 году предоставила фирме Плявиньша кредит в размере 40 000 евро. В последние годы оборот фирмы был почти полмиллиона, а прибыль в 2020 году - 54 000 евро. Это почти вполовину меньше, чем год назад.

Еще до начала октября этого года Плявиньшу принадлежала вторая семейная фирма - Prana energy, которая производит продукты питания. Теперь она переписана на жену. Имущество этой фирмы заложено в компании Altum, в которой в 2018 году был получен кредит на сумму около 95 тысяч евро. В прошлом году оборот фирмы был 105 тысяч евро, а убытки составили 8541 евро.

Сколько денег у Енцитиса, который покупает воду, неизвестно. Ему не принадлежит ни одна компания. В свою очередь, у его церкви, как и у всех религиозных организаций, нет необходимости публиковать отчет о своих доходах.

Но свои обещания он держит. Церковь теперь пьет только "волшебную" воду, а бутылка с ней появляется на одном из богослужений Kristus pasaulei, на котором с речью выступал Шлесерс.

Айнар Шлесерс собирает последователей в харизматических церквях Kristus pasaulei и "Новое поколение" ФОТО: Re:baltica

Несколько дней спустя Шлесерс выступал уже в другой церкви - "Новое поколение". С помощью лидера церкви, пастора Алексея Ледяева, он начал свою политическую карьеру. "Прошло двадцать лет, и мы снова вместе", - делает вывод Ледяев.

У Ледяева этим летом гостил и другой популист - Алдис Гобземс, свидетельствует профиль пастора в Facebook. Ледяев с прихожанами в прошлом году участвовал в митинге Гобземса на Эспланаде, а этой осенью он приглашал людей голосовать за Айнара Шлесерса. "Голосуйте за эту партию, для которой Латвия - на первом месте!" - сказал Ледяев. ФОТО: Re:baltica

Правда, еще в начале сентября порталу jauns.lv Ледяев с легким непониманием рассказывал, что Шлесерс, которому он так помогал, своими планами о возвращении с пастором даже не поделился.

"Латвия уже не та, что раньше. И Шлесерс тоже после такого перерыва, по-моему, не тот, что раньше," - сказал пастор.

Но через пару недель все уже поменялось. Ледяев (так же, как и на митингах Гобземса) участвовал в мероприятиях, но не агитировал. Тот час пришел еще через пару недель, когда Ледяев в своем Facebook написал о "втором пришествии Шлесерса".

Шлесерс - не единственный гость Ледяева в "Новом поколении" в последнее время. За время пандемии там часто гостила и Госполиция, так как церковь не соблюдала дистанцию во время собраний, не использовала маски для лица и продолжала собираться даже тогда, когда это было запрещено. В Госполиции Re:Baltica выяснила, что с начала пандемии против церкви было возбуждено 10 административных процессов. Еще 19 было возбуждено против индивидуальных членов церкви за отсутствие маски для лица.