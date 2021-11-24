Ср, 24.11.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

ЕС заплатит миллионы, чтобы отправить тысячи мигрантов из Беларуси домой

Часть мигрантов разместили в центре логистики в Гродно. ФОТО: Andrey Pokumeiko / BelTA / AP / Scanpix

По словам Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, миграционные маршруты в Беларусь взяты под контроль, и теперь ЕС сделал возвращение мигрантов приоритетом, пишет Rus.Postimees.

"У нас еще есть над чем поработать", - сказал Боррель, добавив, что на данный момент ЕС удалось остановить поток мигрантов в Беларусь. По оценке Европейской комиссии,

в настоящее время в Беларуси находятся 15 000 мигрантов, 2000 из которых - на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

Жозеп Боррель ФОТО: JEAN-FRANCOIS BADIAS/AFP/Scanpix

То же самое дал понять вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Он недавно посетил Ливан, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, чтобы достичь соглашения с этими странами, которое прекратит бегство мигрантов в Беларусь.

"Полеты из Багдада, Дубая, Бейрута, Стамбула, Дамаска и Ташкента были приостановлены, - сказал Схинас. - Сейчас мы сосредоточены на отправке мигрантов домой". По его словам, сейчас ЕС организует обратные рейсы.

Маргаритис Схинас ФОТО: Remo Tõnismäe

На вопрос, сможет ли ЕС принять находящихся в самом уязвимом положении мигрантов, Схинас ответил, что это будет решать не ЕС, передает EUobserver.

На прошлой неделе из Минска обратно в Багдад вылетели почти 450 мигрантов. Евркомиссия в настоящее время выделила около 1 миллиона евро на помощь в возвращении мигрантов из Беларуси на родину. По оценке Схинаса, общая стоимость процесса может составить около 3,5 миллиона евро.


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