ЕС заплатит миллионы, чтобы отправить тысячи мигрантов из Беларуси домой

"У нас еще есть над чем поработать", - сказал Боррель, добавив, что на данный момент ЕС удалось остановить поток мигрантов в Беларусь. По оценке Европейской комиссии,

в настоящее время в Беларуси находятся 15 000 мигрантов, 2000 из которых - на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

Жозеп Боррель ФОТО: JEAN-FRANCOIS BADIAS/AFP/Scanpix

То же самое дал понять вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Он недавно посетил Ливан, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, чтобы достичь соглашения с этими странами, которое прекратит бегство мигрантов в Беларусь.

"Полеты из Багдада, Дубая, Бейрута, Стамбула, Дамаска и Ташкента были приостановлены, - сказал Схинас. - Сейчас мы сосредоточены на отправке мигрантов домой". По его словам, сейчас ЕС организует обратные рейсы.

Маргаритис Схинас ФОТО: Remo Tõnismäe

На вопрос, сможет ли ЕС принять находящихся в самом уязвимом положении мигрантов, Схинас ответил, что это будет решать не ЕС, передает EUobserver.