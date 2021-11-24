Левитс внес в Сейм законопроект о государственных министрах

Как сообщила в среду, 24 ноября, руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, Левитс внес в Сейм законопроект "О внесении изменений в закон о структуре Кабинета министров". Президент подчеркнул, что одной из проблем управления в Латвии является неспособность государства политически ориентироваться в межотраслевой политике и эффективно управлять ею.

"Я предложил предусмотреть в законе о структуре Кабинета министров, чтобы Кабинет министров мог по инициативе премьер-министра назначать одного или нескольких государственных министров на срок их полномочий в Кабмине или определенный срок. Назначение государственных министров должно быть разрешено для обеспечения надлежащего горизонтального сотрудничества между исполнительной властью и эффективного выполнения приоритетов, установленных Кабинетом министров", - говорится в письме президента Сейму.

Президент отметил, что "в вертикальном управлении каждый видит проблему с точки зрения своей отрасли, но обычно не может эффективно оценить ситуацию в целом и должным образом управлять ею. Это требует горизонтальной политики и межотраслевого сотрудничества".

Зачем?

В целях модернизации государственного управления и улучшения реализации горизонтальной политики президент предлагает, чтобы закон о структуре Кабинета министров предусматривал право Кабмина при необходимости назначать политически ответственных должностных лиц - государственных министров. Левитс указал, что возможность назначения государственных министров даст больше гибкости в структурировании правительства и определении сфер политической ответственности.