Эксперт: объемы поддельных ковид-сертификатов ошеломляют

В полиции ведутся десятки уголовных дел по подозрению в приобретении поддельных ковид-сертификатов. Поступали сообщения о ряде смертей, связанных с Covid-19, у пациентов с, возможно, такими поддельными документами.

Завадска пояснила, что в случае подозрения, действительно ли человек получил вакцину, в учет берутся не только антитела. Это "сложный вопрос", который оценивают эксперты.

"Это точно не то количество случаев, которое можно пересчитать на пальцах одной руки. Кажется, что количество людей, которые приобрели поддельные сертификаты, уму непостижим. Ни один нормально думающий человек не может этого понять", - раскрыла Завадска.