Эксперт: объемы поддельных ковид-сертификатов ошеломляют

В полиции ведутся десятки уголовных дел по подозрению в приобретении поддельных ковид-сертификатов. Поступали сообщения о ряде смертей, связанных с Covid-19, у пациентов с, возможно, такими поддельными документами.
Завадска пояснила, что в случае подозрения, действительно ли человек получил вакцину, в учет берутся не только антитела. Это "сложный вопрос", который оценивают эксперты.
"Это точно не то количество случаев, которое можно пересчитать на пальцах одной руки. Кажется, что количество людей, которые приобрели поддельные сертификаты, уму непостижим. Ни один нормально думающий человек не может этого понять", - раскрыла Завадска.
Комментируя раскрытый врачами больницы Страдиня факт, что среди вакцинированных, попавших в больницы, больше всего привитых препаратами AstraZeneca или Janssen, она подчеркнула, что эти данные следует рассматривать в контексте того, насколько широко применялась конкретная вакцина и как много времени прошло с момента ее получения.