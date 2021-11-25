Чт, 25.11.2021
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Уга Думпис

В Цесисе насмерть сбит пешеход. Он был без отражателя

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Вчера в Латвии зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий, погиб один человек, пострадали еще 11, сообщили в Государственной полиции.

Вчера около 20.30 водитель автомобиля BMW сбил пешехода, который скончался на месте происшествия. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте и не имел светоотражающих элементов.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала восемь водителей, за превышение скорости оформлено 137 протоколов.

В целом за прошедшие сутки полиция оформила 428 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.


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