В Цесисе насмерть сбит пешеход. Он был без отражателя
Вчера в Латвии зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий, погиб один человек, пострадали еще 11, сообщили в Государственной полиции.
Вчера в Латвии зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий, погиб один человек, пострадали еще 11, сообщили в Государственной полиции.
Вчера около 20.30 водитель автомобиля BMW сбил пешехода, который скончался на месте происшествия. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте и не имел светоотражающих элементов.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала восемь водителей, за превышение скорости оформлено 137 протоколов.
В целом за прошедшие сутки полиция оформила 428 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.