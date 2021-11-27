"Никто не понимал, что происходит". Адвокат пострадавших в Золитуде о возможном иске к государству

Вопросы вызывает то, насколько быстро были изъяты компьютеры и другие доказательства - это было сделано слишком поздно, когда всю информацию уже можно было подчистить.

Такие оперативные действия должны быть совершены в первые часы после трагедии", - уверена Евгения.

Защитница допускает, что ни у следствия, ни у других органов, которые занимались делом, могло просто не хватить опыта в такой беспрецедентной ситуации, однако растянутость следствия все равно изумляет.

"Несмотря на то, что заседания у нас были расписаны по три раза в неделю с 10 до 17 вечера, все шло очень медленно. Мы заслушали около 300 лиц - потерпевших, свидетелей, экспертов, и многие из них не несли никакой пользы для следствия".

Недостаточно времени для апелляций

С решением суда, по словам Евгении, не согласен ни один из ее подзащитных, которые считают его необъективным и несправедливым.

Напомним, в прошлом году, через семь лет после трагических событий, суд первой инстанции огласил полный приговор по уголовному делу. В нем судьи признали, что инженер-строитель здания Ивар Сергетс нарушил строительные нормы, в результате чего супермаркет обрушился. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности, но оправдал остальных восьмерых подсудимых.

"Мы не говорим, что каждый, кто сидит на скамье подсудимых - виновен. Но, учитывая доказательства, нелогично осуждать только одного человека. До него были эксперты, после него - проверки. Зачем тогда такой механизм, если все нюансы строительного процесса зависят от одного человека?".

Вопросы вызывает и назначенная судом компенсация - более 5 миллионов евро с одного осужденного. Защитница считает, что это был чисто формальный подход со стороны суда и потерпевшие не увидят даже долю от этой суммы.

Евгения с подзащитными подали более 50 апелляций, однако процесс этот оказался достаточно сложным.

"На то, чтобы суд подготовил приговор, было дано много месяцев. Чтобы подать апелляции, было дано всего 20 дней. Учитывая объем приговора - более 1000 страниц, - это было что-то нереальное", - сказала Евгения.

Однако апелляции были поданы, и дело находится в Рижском окружном суде.

О возможном иске против государства

"Касаемо решения суда фактически было признано, что ответственность за эту трагедию несет и государство, так как на момент обрушения не были четко регламентированы нормативные установки в сфере строительства. Приговор первой инстанции дал "зеленый свет" обращению в суд по правам человека, если не будет вынесено справедливое решение", - сказала Евгения.

"Основным аргументом и мотивом суда было оправдать всех остальных. Если нет обязанностей, нет возможности и привлечь этих людей к уголовной ответственности,

- пояснила она. - Трудно прогнозировать, чем может обернуться такой процесс, но, учитывая международную практику, в таких случаях возможны достаточно высокие суммы компенсации".

Защитница признала, что после трагедии прошла "работа над ошибками" - полностью пересмотрено регулирование строительства, и сейчас оно достаточно четкое и прозрачное.