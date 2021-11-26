Пт, 26.11.2021
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Признаки, свидетельствующие, что в меню слишком много соли

ФОТО: pexels/Artem Beliaikin

Соль - одна из самых популярных специй, ее часто используют для улучшения вкуса различных блюд. Более того, соль действует как консервант, позволяя хранить и смело использовать продукты в течение бòльшего периода времени. Хотя в небольших количествах соль и безвредна для здоровья, ее чрезмерное употребление может значительно ухудшить самочувствие и увеличить риск развития различных заболеваний. 

Фармацевт Apotheka Анна Кивлениеце рассказывает, как распознать симптомы, свидетельствующие о чрезмерном употреблении соли, и дает рекомендации, как уменьшить ее суточное потребление.

Соль, или хлорид натрия, как пряность и консервант была известна за тысячи лет до нашей эры. Позднее она стала настолько ценной, что ее начали использовать как заменитель денег в различных сделках и облагать дополнительными налогами во многих уголках мира. Сегодня соль является общедоступной пищевой добавкой, которую используют отдельно, добавляя в блюда во время приготовления, а также в составе промышленно приготовленных продуктов - полуфабрикатов, консервов, различных мясных изделий, сладостей и других. Соль является основным источником натрия в организме, помогая работе нервной системы и мышц, а также поддерживая баланс жидкости и минералов. Однако потребление слишком большого количества соли может причинить вред здоровью - она ухудшает самочувствие, затрудняет процессы обмена веществ, а также увеличивает вероятность заболеваний, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения работы почек и других болезней.

"Взрослый человек не должен употреблять в день более пяти граммов соли, а также должен учитывать, что во многие готовые продукты уже добавлена соль - такую соль называют скрытой. Еще в эти продукты часто добавляют сахар, и они совсем не имеют соленого вкуса, в результате мы не осознаем, сколько в действительности соли потребляем. Следует обращать внимание на повседневные привычки и на первые признаки, сигнализирующие, что в меню слишком много соли", - говорит Анна Кивлениеце, фармацевт Apotheka.

Симптомы, свидетельствующие о чрезмерном потреблении соли

1. Жажда и частое мочеиспускание. Одними из первых признаков, указывающих на употребление слишком большого количества соли, являются повышенная жажда и частая потребность в мочеиспускании. Так организм пытается вывести излишки соли и восстановить водный баланс. Для утоления жажды не следует использовать сладкие напитки - они создают дополнительную нагрузку на почки, а кроме того, содержат много калорий, повышая риск ожирения. Лучше всего пить чистую негазированную воду.

2. Отеки. Отеки также являются сигналом, что количество соли в рационе следует уменьшить. Соль способствует задержанию воды в клетках, что приводит к возникновению отеков, которые можно заметить на руках, ногах, лице или даже на всем теле. Следует помнить, что чрезмерное потребление соли также оказывает существенное влияние на почки, а отеки могут служить одним из признаков заболевания почек.

3. Регулярные головные боли. Исследования показывают, что люди, употребляющие в пищу больше соли, чаще страдают от головных болей. Одной из причин может являться высокое кровяное давление - соль удерживает жидкость в кровотоке, что затрудняет работу сердечно-сосудистой системы, создавая дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов. Причиной головных болей также может стать легкое обезвоживание организма, вызванное нарушением баланса жидкости.

4. Еда кажется преснойи безвкусной. Если вы постоянно чувствуете потребность добавить соль в пищу или еда кажется вам безвкусной или имеет недостаточно выраженный вкус - возможно, в вашем ежедневном рационе слишком много соли. При употреблении соленых блюд вкусовые рецепторы языка со временем привыкают к их вкусу и потребность в соли постоянно растет, при этом слишком большое количество этой приправы меняет изначальный вкус блюда, который трудно ощутить из-за высокого содержания соли.

Как снизить потребление соли?

1. Изучите состав продуктов. Делая покупки, обращайте внимание на этикетки и отдавайте предпочтение тем продуктам, которые содержат меньше соли. Рекомендуемая пропорция - менее 0,25 грамма соли на 100 граммов продукта.

2. Добавляйте в еду другие специи. Соль - не единственная приправа, позволяющая обогатить вкус еды! Замените ее свежими или сушеными травами - например, чесноком, укропом, петрушкой - или лимонным соком и др. Также можно выбрать смесь различных специй без добавления соли. Так вы сможете не только избежать добавления соли, но и придать еде дополнительные вкусовые оттенки и разнообразить привычные рецепты.

3. Выбирайте свежие продукты. Постарайтесь сократить потребление готовых продуктов, выбирая вместо них свежие альтернативы: вместо сосисок - свежее мясо, котлетную массу заменит фарш, вместо консервированного горошка - свежий и т. д.

4. Включайте в меню фрукты и овощи. Важно употреблять в пищу свежие фрукты и овощи - они содержат калий, который в известной степени является противоположностью натрия и способствует выведению воды, которое натрий, в свою очередь, замедляет. Богатым источником калия являются бобовые - фасоль, горох и чечевица, а также картофель, свекла, свежевыжатые соки (например, апельсиновый, морковный).

5. Постепенно ограничивайте потребление соли. Сокращение потребления соли следует начинать постепенно, поскольку если сразу перестать добавлять ее в блюда, они могут показаться безвкусными и пресными. Чувствительность вкусовых рецепторов восстановится через пару недель.


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