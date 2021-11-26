Признаки, свидетельствующие, что в меню слишком много соли

Симптомы, свидетельствующие о чрезмерном потреблении соли

1. Жажда и частое мочеиспускание. Одними из первых признаков, указывающих на употребление слишком большого количества соли, являются повышенная жажда и частая потребность в мочеиспускании. Так организм пытается вывести излишки соли и восстановить водный баланс. Для утоления жажды не следует использовать сладкие напитки - они создают дополнительную нагрузку на почки, а кроме того, содержат много калорий, повышая риск ожирения. Лучше всего пить чистую негазированную воду.

2. Отеки. Отеки также являются сигналом, что количество соли в рационе следует уменьшить. Соль способствует задержанию воды в клетках, что приводит к возникновению отеков, которые можно заметить на руках, ногах, лице или даже на всем теле. Следует помнить, что чрезмерное потребление соли также оказывает существенное влияние на почки, а отеки могут служить одним из признаков заболевания почек.

3. Регулярные головные боли. Исследования показывают, что люди, употребляющие в пищу больше соли, чаще страдают от головных болей. Одной из причин может являться высокое кровяное давление - соль удерживает жидкость в кровотоке, что затрудняет работу сердечно-сосудистой системы, создавая дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов. Причиной головных болей также может стать легкое обезвоживание организма, вызванное нарушением баланса жидкости.

4. Еда кажется преснойи безвкусной. Если вы постоянно чувствуете потребность добавить соль в пищу или еда кажется вам безвкусной или имеет недостаточно выраженный вкус - возможно, в вашем ежедневном рационе слишком много соли. При употреблении соленых блюд вкусовые рецепторы языка со временем привыкают к их вкусу и потребность в соли постоянно растет, при этом слишком большое количество этой приправы меняет изначальный вкус блюда, который трудно ощутить из-за высокого содержания соли.

Как снизить потребление соли?

1. Изучите состав продуктов. Делая покупки, обращайте внимание на этикетки и отдавайте предпочтение тем продуктам, которые содержат меньше соли. Рекомендуемая пропорция - менее 0,25 грамма соли на 100 граммов продукта.

2. Добавляйте в еду другие специи. Соль - не единственная приправа, позволяющая обогатить вкус еды! Замените ее свежими или сушеными травами - например, чесноком, укропом, петрушкой - или лимонным соком и др. Также можно выбрать смесь различных специй без добавления соли. Так вы сможете не только избежать добавления соли, но и придать еде дополнительные вкусовые оттенки и разнообразить привычные рецепты.

3. Выбирайте свежие продукты. Постарайтесь сократить потребление готовых продуктов, выбирая вместо них свежие альтернативы: вместо сосисок - свежее мясо, котлетную массу заменит фарш, вместо консервированного горошка - свежий и т. д.

4. Включайте в меню фрукты и овощи. Важно употреблять в пищу свежие фрукты и овощи - они содержат калий, который в известной степени является противоположностью натрия и способствует выведению воды, которое натрий, в свою очередь, замедляет. Богатым источником калия являются бобовые - фасоль, горох и чечевица, а также картофель, свекла, свежевыжатые соки (например, апельсиновый, морковный).