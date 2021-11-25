Латвия в лидерах Европы по использованию антибиотиков в больницах

По данным ZVA, использование антибиотиков в амбулаторном секторе в Латвии сократилось на 15%, и она занимает девятое место среди стран с самым низким уровнем применения этих средств, в то время как в больницах применение антибиотиков выросло на 9%, и по этому показателю Латвия занимает третье место в ЕС среди стран с самым высоким уровнем применения антибиотиков в больницах.

На этой неделе отмечается Всемирная неделя правильного использования антибиотиков: людям напоминают об ответственном использовании антибиотиков и предлагают принимать их только по назначению врача. Неправильное использование антибиотиков может привести к устойчивости к противомикробным препаратам - состоянию, при котором бактерии становятся нечувствительными к антибиотикам, и лекарство больше не помогает.

ZVA подчеркивает, что устойчивость к противомикробным препаратам останется одной из самых серьезных глобальных угроз для общественного здоровья и после пандемии Covid-19. Ответственное использование антибиотиков является приоритетом в сокращении развития устойчивости к противомикробным препаратам.

По данным ZVA, в 2020 году по сравнению с 2019 годом в амбулаторном секторе Латвии на 22,8% снизилось употребление пенициллинов, на 22,5% - макролидов. Употребление хинолонов также снизилось на 9,4%. При этом наблюдается незначительное учащение применения сульфаниламидов, триметоприма и других антибактериальных средств.

Потребление антибактериальных средств широкого спектра действия в амбулаторном секторе Латвии увеличивается с каждым годом по сравнению с использованием узконаправленных антибактериальных средств. По сравнению с 2019 годом в прошлом году оно увеличилось на 9,2%.

Как отмечает ZVA, использование антибактериальных средств широкого спектра в латвийских больницах намного шире по сравнению с использованием антибактериальных средств узкой направленности. В стационарах выросло применение тетрациклинов - на 111,5%, макролидов, линкозамидов и стрептограминов - на 23,8%, сульфаниламидов и триметроприма - на 25,4%, цефалоспоринов - на 4,1%. В прошлом году в больницах на 12,6% снизилось использование хинолоновых антибактериальных препаратов.

По сравнению с другими государствами ЕС, особенно скандинавскими странами, Нидерландами, Ирландией, Эстонией и Австрией, Латвия использует пропорционально меньше пенициллинов в больничном и амбулаторном секторах, но больше цефалоспоринов, тетрациклинов и хинолонов.