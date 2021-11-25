Ученые выяснили, когда действие вакцины Pfizer начинает ослабевать

Исследование было проведено Израильским институтом исследований Леумита в области здравоохранения. Израиль был одной из первых стран, запустивших крупномасштабную кампанию вакцинации против Covid-19 в декабре 2020 года, но с июня 2021 года число инфекций снова возросло.

Полученные данные подтверждают, что вакцина Pfizer/BioNTech обеспечивала отличную защиту в первые недели после вакцинации,

но в зависимости от организма человека со временем эта защита начинала ослабевать.

Обширные кампании вакцинации против Covid-19 по всему миру помогают контролировать распространение вируса, но даже в странах с высокими показателями вакцинации могут быть случаи прорыва инфекции, которые, по мнению ученых, вызваны потерей иммунитета с течением времени.

Ученые изучили данные 80 057 взрослых со средним возрастом 44 года, которые ранее не подвергались воздействию Covid-19. Все получили одинаковую вакцину. Участники сдали ПЦР-тест как минимум через три недели после второй инъекции. Из 80 057 участников 7973, или 9,6 процента, дали положительный результат. Спустя некоторое время эту группу снова протестировали.

Тестирование показало, что риск заражения значительно увеличился. По сравнению с первоначальными 90 днями после второй дозы риск инфицирования был в 2,37 раза выше во всех возрастных группах через 90-119 дней; в 2,66 раза выше через 120-149 дней; в 2,82 раза выше через 150-179 дней и в 2,82 раза выше после 180 дней и более.