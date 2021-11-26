ВОЗ обнаружила новый штамм Covid-19 - созвано экстренное заседание
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет 26 ноября внеплановое заседание, темой которого станет новый штамм коронавируса, потенциально очень опасный, сообщает "Медуза".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет 26 ноября внеплановое заседание, темой которого станет новый штамм коронавируса, потенциально очень опасный, сообщает "Медуза".
Сообщается, что несколько десятков случаев нового штамма были обнаружены на африканском континенте, Ботсване и ЮАР. Кроме того один случай был подтвержден в Гонконге.
Как сообщили в ВОЗ, новый штамм вызывает опасения из-за большого количества мутаций - их больше 30 в его спайковом белке. Некоторые мутации возможно делают этот вариант вируса более заразным. Кроме того, часть этих мутаций устойчивы к антителам, что значит, что вакцины могут быть менее эффективны.
Штамму будет присвоено название по одной из букв греческого алфавита, когда эксперты ВОЗ определят степень его потенциальной опасности. Пока он обозначается так - B.1.1.529.