ВОЗ обнаружила новый штамм Covid-19 - созвано экстренное заседание

Сообщается, что несколько десятков случаев нового штамма были обнаружены на африканском континенте, Ботсване и ЮАР. Кроме того один случай был подтвержден в Гонконге.

Как сообщили в ВОЗ, новый штамм вызывает опасения из-за большого количества мутаций - их больше 30 в его спайковом белке. Некоторые мутации возможно делают этот вариант вируса более заразным. Кроме того, часть этих мутаций устойчивы к антителам, что значит, что вакцины могут быть менее эффективны.