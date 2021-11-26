Пт, 26.11.2021
Я не хочу возглавлять правительство, легитимность которого будет поставлена ​​под сомнение премьер Швеции, подавшая в отставку через несколько часов после назначения
премьер Швеции, подавшая в отставку через несколько часов после назначения

В Москве отменили концерт Моргенштерна. Предполагают, что он сбежал в Дубай

Моргенштерн ФОТО: Кадр из видео

Московский клуб Gipsy объявил, что концерт рэпера Моргенштерна, запланированный на 26 ноября, переносится на следующий год. Его концертный директор сообщил, что артист уехал в Минск на частный корпоратив. Об этом пишет "Медуза".

"Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в Gipsy. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах. Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам", -  говорится на сайте клуба.

СМИ сообщают, что из Минска Моргенштерн улетел в Дубай. Ранее артист с женой были замечены в салоне поезда "Ласточка" в сопровождении охраны. Состав следовал из Москвы в Минск. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Портал "Известие" пишет, что ранее в ресторане Моргенштерна Kaif на Большой Дмитровке прошла проверка. Уточняется, что в заведении без лицензии торговали нелегальным алкоголем. Ресторан временно закрыт.

Видеоклипы рэпера в очередной раз подверглись проверке. ​19 ноября СК начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что исполнитель в своем творчестве пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Оценивают и социальные сети знаменитости.

Во вторник, 23 ноября, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. Адвокат артиста Сергей Жорин не смог подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что его клиент покинул Россию. Но он выразил опасения насчет слов председателя СКР.

Напомним, в апреле 2021 года в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков, после чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тысяч рублей (около 1,1 тысячи евро) за пропаганду наркотических веществ.


НАВЕРХ
Back