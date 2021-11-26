Просто Андрис Циекурс

Просто Андрис. Без фамилии. Так Андрис Циекурс, один из самых опытных активистов дезинформации, указан на сайтах нескольких компаний, где когда-то работал программистом. Почему у Циекурса единственного из команды не указана фамилия, глава компании Юрис Чирков объяснить толком не может. Он допускает, что фамилия могла быть удалена после того, как Циекурс начал снимать первые видео против мобильной сети 5G, а "мы - технологическое предприятие".

В последние годы компании Чиркова в основном занимались обслуживанием предприятий, занимающихся предоставлением малых кредитов, в том числе быстрых. Их части еще относительно недавно принадлежали и Циекурсу - их присваивали ему тогда, когда он хотел уйти. "Он очень талантливый человек, разбирается еще и в технологиях, не только в программировании", - описывает Чирков бывшего партнера по бизнесу.

Данные Lursoft показывают, что с 2014 по 2017 год Циекурсу принадлежала часть компании Iet.lv. В прошлом году, когда Циекурс еще был совладельцем, оборот компании составил 4,5 миллиона евро. Совладельцем второй компании - Finance IT Solutions - Циекурс был до прошлого года, когда ее оборот составлял 300 тысяч евро, а прибыль - 30 тысяч.

Чирков не раскрывает, сколько Циекурс получил за продажу своей части.

В компаниях, в которых работал Циекурс и которые обслуживают предприятия по предоставлению мелких кредитов, в том числе быстрых, его фамилия со временем была удалена. Было ли это связано с его деятельностью по борьбе с 5G, владелец компаний толком не вспомнил. ФОТО: Скриншот

И Чирков, и сам Циекурс заявили Re:Baltica, что он ушел из этих компаний, потому что обслуживание предприятий быстрого кредитования противоречило его убеждениям.

В мае этого года он основал собственную компанию по компьютерному программированию Ambex и активно продвигает ее на своей странице Gaismas tīmeklis в Facebook. Это то самое общество, которое он и его брат основали в 2018 году, чтобы предлагать занятия медитацией и йогой. За три года в виде пожертвований он получил почти 7000 евро, но от кого - не уточняется. Его навыки компьютерного программирования также используются для запуска дезинформационных веб-сайтов и акций.

Во время пикета Шлесерса Циекурс находился немного вдалеке от центральных событий и транслировал происходящее на своей странице в Facebook. В отличие от других активистов заранее он мероприятие не афишировал. Он вышел на пикет, чтобы поддержать права непривитых людей.