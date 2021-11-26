Manavakcina.lv проинформирует жителей о необходимой ревакцинации

"На данный момент алгоритм загружает данные о всех, кому полагается третья доза вакцины примерно на неделю вперед, с учетом периода, после которого необходима ревакцинация и того, был ли лабораторно подтвержден Covid-19 до, после или между получением вакцин", - сказала Васильева. "В случае последнего ревакцинация не необходима, и записаться через manavakcina.lv будет нельзя", - пояснила Васильева.

На прошлых выходных часть желающих не смогла записаться на ревакцинацию через портал, так как это можно было сделать только в рабочий день, отмечает TVNET. Васильева заявляет, что причиной были технические неполадки, которые уже разрешены.

Как сообщалось на портале manavakcina.lv, ревакцинацию в настоящее время могут пройти лица старше 18 лет, у которых после завершения основной вакцинации прошло не менее шести месяцев. Это относится к вакцинированным 2 дозами вакцин Pfizer-BionTecH (Comirnaty), Astra Zeneca (Vaxzevria), Moderna (Spikevax). Для вакцинированных одной дозой Janssen (Johnson&Johnson) рекомендовано сделать вторую прививку не позднее чем через 8 месяцев после первой. Ревакцинация не рекомендована тем лицам, которые в интервале между двумя прививками, или по завершении полного курса вакцинации, имели позитивный тест на SARS CoV-2 PCR.

Данные о ревакцинации

На данный момент в Латвии ревакцинировались примерно 2,8% жителей. Это самый низкий показатель по странам Балтии. В Литве дополнительную дозу получили 8,7% жителей, а в Эстонии - 11,9%.

Инфектолог Уга Думпис подчеркивает, что при том, что в Латвии самый низкий охват ревакцинации среди стран Балтии, в первичной вакцинации мы обходим обе соседние страны. За последний месяц каждую неделю вакцинировались 100 000 человек, и больше человек в неделю вакцинировать не хватило бы ресурсов.