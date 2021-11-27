В Косово из автомата расстреляли школьный автобус: погибли три человека

Еще один школьник в возрасте 14 лет был ранен, но его состояние стабильное, рассказал представитель находящейся неподалеку больницы.

Нападение произошло в деревне Глоджань в 90 километрах на запад от Приштины, когда автобус вез восемь школьников домой из школы.

Водитель погиб на месте происшествия, а трое раненых школьников были доставлены в больницу, где двое из которых умерли.

Местные СМИ сообщили, что стрелок был в маске и с автоматом АК-47.

По информации ТАСС, нападение было совершено из мести.

По информации местной газеты Kurir, совершивший нападение молодой человек ехал в этом школьном автобусе и приставал к девушкам, в результате чего водитель и кондуктор его высадили. Парень взял автомат, дождался, пока автобус поедет обратно, и открыл стрельбу.

В результате нападения погибли три человека - водитель и двое школьников в возрасте 17 и 19 лет.

Местные СМИ отмечают, что в автобусе ехали ученики албанской национальности.