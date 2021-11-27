В горах Италии погибла литовская журналистка

По информации МИД, итальянская полиция проинформировала посольство Литвы о смерти женщины в четверг.

Более подробную информацию об обстоятельствах произошедшего министерство не предоставило, основываясь на ограничениях по защита прав данных.

В свою очередь издание Lrytas в пятницу сообщило, что в горах погибла многолетняя журналистка газеты Lietuvos Rytas Ивета Склиутайте.