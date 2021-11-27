В горах Италии погибла литовская журналистка
В результате несчастного случая в горах в Италии погибла 50-летняя литовка, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на Министерство иностранных дел Литвы.
В результате несчастного случая в горах в Италии погибла 50-летняя литовка, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на Министерство иностранных дел Литвы.
По информации МИД, итальянская полиция проинформировала посольство Литвы о смерти женщины в четверг.
Более подробную информацию об обстоятельствах произошедшего министерство не предоставило, основываясь на ограничениях по защита прав данных.
В свою очередь издание Lrytas в пятницу сообщило, что в горах погибла многолетняя журналистка газеты Lietuvos Rytas Ивета Склиутайте.
Неофициальная версия свидетельствует, что женщина поскользнулась на мокрых камнях и упала со скалы.