Немцы не настроены принимать беженцев с белорусской границы
Немецкое общество скептично настроено по поводу того, чтобы принять мигрантов, которые застряли на польско-белорусской границы из-за действий режима Лукашенко в Минске.
Немецкое общество скептично настроено по поводу того, чтобы принять мигрантов, которые застряли на польско-белорусской границы из-за действий режима Лукашенко в Минске.
Согласно данным центра социологических исследований YouGov примерно 45% немцев не согласно принимать нелегальных иммигрантов, если их заявки на убежище не рассмотрены. В свою очередь, только 9% опрошенных считают, что мигрантам надо возможность подать заявления о поиске убежища.
21% респондентов высказались, что можно разрешить отдельным беженцам попасть в Германию, если на это согласятся и другие страны ЕС.
18% сказали, что готовы принять только тех, кто бежит из зон военных действий. Еще 7% опрошенных не имели конкретного мнения по этому вопросу.
Больше всех настроены принять мигрантов были те респонденты, которые не достигли 30 лет или поддерживают "зеленых". Всего было опрошено 2167 человек.