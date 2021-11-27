Сб, 27.11.2021
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Катя Шехурина, дизайнер бренда Katya Katya London
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Немцы не настроены принимать беженцев с белорусской границы

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Немецкое общество скептично настроено по поводу того, чтобы принять мигрантов, которые застряли на польско-белорусской границы из-за действий режима Лукашенко в Минске.

Согласно данным центра социологических исследований YouGov примерно 45% немцев не согласно принимать нелегальных иммигрантов, если их заявки на убежище не рассмотрены. В свою очередь, только 9% опрошенных считают, что мигрантам надо возможность подать заявления о поиске убежища. 

21% респондентов высказались, что можно разрешить отдельным беженцам попасть в Германию, если на это согласятся и другие страны ЕС.

18% сказали, что готовы принять только тех, кто бежит из зон военных действий. Еще 7% опрошенных не имели конкретного мнения по этому вопросу.

Больше всех настроены принять мигрантов были те респонденты, которые не достигли 30 лет или поддерживают "зеленых". Всего было опрошено 2167 человек.


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