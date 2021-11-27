Немцы не настроены принимать беженцев с белорусской границы

Согласно данным центра социологических исследований YouGov примерно 45% немцев не согласно принимать нелегальных иммигрантов, если их заявки на убежище не рассмотрены. В свою очередь, только 9% опрошенных считают, что мигрантам надо возможность подать заявления о поиске убежища.

21% респондентов высказались, что можно разрешить отдельным беженцам попасть в Германию, если на это согласятся и другие страны ЕС.

18% сказали, что готовы принять только тех, кто бежит из зон военных действий. Еще 7% опрошенных не имели конкретного мнения по этому вопросу.