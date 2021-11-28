Коронавирус: вариант "Омикрон" находят во все новых странах; в Великобритании тоже выявили два случая

Ранее ученые предполагали, что необычно высокий уровень мутаций мог возникнуть в организме одного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог побороть вирус.

ВОЗ отмечает, что для получения более полной информации об опасности нового варианта может понадобиться несколько недель. Британские эксперты считают, что существующие сейчас вакцины "практически наверняка" будут менее эффективными против "Омикрона", хотя по-прежнему смогут обеспечить определенную степень защиты. "Это плохие новости, но о полной катастрофе речь не идет", - сказал биолог из Оксфордского университета Джеймс Наисмит.

Как "Омикрон" закрывает границы

Кроме Южной Африки, "Омикрон" был уже зафиксирован в Бельгии, Израиле, Ботсване и Гонконге. В субботу о новых возможных случаях нового варианта сообщили также в Чехии и Германии. Представитель местных властей немецкой федеральной земли Гессен написал в "Твиттере", что "Омикрон" обнаружен у одного из пассажиров, которые возвращались из ЮАР.

Кроме того, новая мутация вируса была обнаружена у двух человек в Великобритании, сообщил в субботу министр здравоохранения страны Саджид Джавид. По его словам, оба случая заражения связаны между собой и с поездками в страны юга Африки, сейчас заболевшие самоизолируются в своих домах.

Вслед за этим премьер Борис Джонсон заявил, что пока очевидно, что вариант "Омикрон" способен быстро распространяться. Он сообщил, что правительство в ближайшие дни вновь введет меры, призванные замедлить распространение нового варианта и дать ученым время на его изучение. Эти меры напрямую коснутся только Англии, поскольку в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии они относятся к компетенции автономных администраций этих регионов; однако они чаще вводят даже более строгие меры, чем в Англии.

В частности, все прибывающие в Англию из-за границы должны будут сдавать ПЦР-тест не позднее второго дня после прибытия. Только в конце октября это требование заменили на более дешевые быстрые тесты, выполняемые самостоятельно. Также правительство вновь сделает обязательным (а не "рекомендуемым", как сейчас) ношение масок в общественном транспорте и магазинах.

Наконец, кампанию по ревакцинации намерены ускорить еще больше и предложат максимально расширить ее - в настоящее время третьи дозы вакцины в Соединенном Королевстве предлагаются только тем, кто старше 40 лет или имеют хронические заболевания, причем не раньше, чем через шесть месяцев после второй дозы. Решение об этом принимает независимый экспертный комитет при правительстве.