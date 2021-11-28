Врач из ЮАР о выявленных случаях омикрона: симптомы необычные, но болеют не сильно
Жители ЮАР, заразившиеся новым омикрон-штаммом Covid-19, не заболевают серьезно, рассказала глава медицинского общества ЮАР Анджелика Кутзе.
Жители ЮАР, заразившиеся новым омикрон-штаммом Covid-19, не заболевают серьезно, рассказала глава медицинского общества ЮАР Анджелика Кутзе.
Зарегистрированные в ЮАР на данный момент случаи заболевания - не тяжелые, сообщила Кутзе ВВС.
Однако исследования нового штамма находятся еще на очень ранней стадии, указала она, добавив, что в стране полностью вакцинировано всего 24% жителей.
Она также отметила, что на данный момент госпитализаций зарегистрировано не было.
Симптомы нового штамма необычные, но легкие, сказала Кутзе, добавив, что она впервые начала тревожиться по поводу возможности нового штамма в начале ноября, когда к ней в практику в Претории пришли пациенты с необычными симптомами Covid-19, жалующиеся на очень сильную усталость.
Кутзе была первым южноафриканским врачом, которая 18 ноября предупредила власти о пациентах с новым штаммом коронавируса.
О появлении нового штамма коронавируса, изначально названного B.1.1.529, 25 ноября сообщили ученые из Южной Африки. Новый штамм отличается от предыдущих большим количеством мутаций, из-за чего вирус распространяется быстрее. Он уже выявлен в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии.
В ЮАР из-за омикрона количество новых случаев коронавируса за сутки с начала месяца увеличилось со 106 до примерно 1200.
В ответ многие страны, в том числе из Европейского союза, приостановили полеты из южной части Африки.
Ученые считают, что новый вариант может быть не только более заразным, чем дельта-штамм или индийский вариант, но и более устойчивым к нынешним вакцинам от Covid-19. Для обозначения нового штамма была выбрана 15-я буква греческого алфавита - омикрон.