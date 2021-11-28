Вс, 28.11.2021
Нет, не удивлена. Меня вообще ничего уже в жизни не удивляет. У всех людей есть право поступать так, как они хотят Анда Авота, Руководитель Центра культуры Смилтене, о возможно, поддельном сертификате своей коллеги
Анда Авота, Руководитель Центра культуры Смилтене, о возможно, поддельном сертификате своей коллеги
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У ковид-сертификатов может появиться срок годности. Павлютс раскрыл подробности

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Несмотря на то, что в Латвии более 100 000 пожилых людей не получили ни одной дозы вакцины, в ближайшие месяцы необходимо добиться того, чтобы несколько сотен тысяч человек пошли за бустерной дозой. Чтобы этому способствовать, в правительстве обсуждается идея установить срок годности ковид-сертификатов, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Быстрее всего нужно получать вторую прививку Janssen, так как одной дозы для длительной защиты недостаточно. Тех, кто выбирал именно Janssen, тяжело уговорить даже на одну дозу, а теперь они должны получить и вторую. Однако статистика госпитализированных и умерших свидетельствует, что, возможно, бустерную дозу необходимо обеспечить и тем, кто вакцинировался препаратом AstraZeneca.

Споры в правительстве по поводу того, позволять ли всем получать третью дозу вакцины, возникли уже в начале осени. В октябре стали прививать пожилых, сейчас записаться может любой, хотя рекомендуют вакцинироваться только тем, кто старше 50 лет или имеет хронические заболевания.

Видя, что в других странах уже прививают повторно, часть общества требует этого и в Латвии. Однако в ситуации, когда часть жителей не получила даже первую прививку, бустерная вакцинация сознательной части общества не была в приоритете у медиков.

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Политики, в том числе и премьер, приводили в пример Израиль, США и другие страны, где бустерную вакцинацию осуществляли массово. Совет по иммунизации рекомендовал политикам подождать, сказал, что в этом нет нужны. На сторону медиков встал и министр здравоохранения.

Врачи также предупредили, что не все страны можно сравнивать. В каждой используется своя стратегия вакцинации. Например, некоторые приняли решение, что важнее за наиболее короткое время вакцинировать как можно больше людей первой дозой, а о второй подумать позже. Там время третьей прививки наступает быстрее.

"Нужно смотреть также, как эти страны использовали первые две дозы. Например, та же Великобритания или Финляндия - у них вторая доза Pfizer была через три месяца. Поэтому отличаются эффективность вакцины и время, когда необходима бустерная вакцинация.

Я точно не согласна, что Латвия что-то ввела с опозданием. На самом деле если мы посмотрим на Европу, то мы - одна из первых стран, которые это так широко ввели", - отметила председатель Совета по иммунизации Даце Завадска.

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Она продемонстрировала список с политикой третьей прививки каждой страны Европы. Как и в Латвии, много где бустерную дозу вакцины получили пожилые, люди из группы риска и привитые Janssen. Некоторые страны особо выделяют и необходимость быстрее прививать тех, кто получил AstraZeneca.

В начале года поставки Pfizer были ничтожными, поэтому обитателей пансионатов и пожилых людей из многих приоритетных групп прививали именно AstraZeneca. Этой осенью в больницы начали попадать и вакцинированные. Были получившие и Pfizer, и Moderna, но больше всего - AstraZeneca. Из каждых 100 000 получивших этот препарат привитых в сентябре в больницу попали 43 человека, в октябре - 77. Janssen отстал совсем чуть-чуть. До начала ноября 18 из каждых 100 000 вакцинированных AstraZeneca умерли от коронавируса. Показатель Pfizer и Moderna - четыре человека. Данные о госпитализированных и умерших в ноябре SPKC еще не обобщил.

В свою очередь, вакцину Janssen особенно полюбили коррумпированные медики. Поэтому, возможно, часть получивших Janssen, которые попали в больницу и умерли, на самом деле не были вакцинированы.

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До сих пор бустерную дозу вакцины получили около 50 тысяч человек, треть из которых - пожилые. Сейчас на получение дополнительной дозы может записаться любой взрослый, у которого после основной прививки прошло шесть месяцев. В декабре и январе это будет уже около полумиллиона человек. Специалисты опасаются, что большой поток помешает достигнуть пожилых людей, которым бустерная доза нужна быстрее. Тогда повторится весенний сценарий, когда не удалось вовремя привить самых незащищенных. По-прежнему ни одной дозы не получили 400 тысяч взрослых, 128 тысяч из которых - пожилые.

На этой неделе министры начали строить планы о введении срока годности сертификатов, поэтому повторно вакцинироваться придется всем.

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"Да, я на этой неделе инициировал этот разговор в коалиции в закрытой форме, поэтому Министерство здравоохранения в моем лице выступило с инициативой начать дискуссию по данному вопросу. И нужно сказать, что в течение этой недели события развивались очень быстро. Дискуссия возникла и на уровне Евросоюза, и предложение было о возможном сроке годности в 9 месяцев, поэтому новые решения будут и у отдельных стран-участниц.

Если Евросоюз затянет с введением этого единого стандарта, мы сделаем это на национальном уровне. Не больше 9 месяцев, я думаю, но скорее - амплитуда составит 7-9 месяцев",

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- заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.


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