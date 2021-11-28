У ковид-сертификатов может появиться срок годности. Павлютс раскрыл подробности

Врачи также предупредили, что не все страны можно сравнивать. В каждой используется своя стратегия вакцинации. Например, некоторые приняли решение, что важнее за наиболее короткое время вакцинировать как можно больше людей первой дозой, а о второй подумать позже. Там время третьей прививки наступает быстрее.

"Нужно смотреть также, как эти страны использовали первые две дозы. Например, та же Великобритания или Финляндия - у них вторая доза Pfizer была через три месяца. Поэтому отличаются эффективность вакцины и время, когда необходима бустерная вакцинация.

Я точно не согласна, что Латвия что-то ввела с опозданием. На самом деле если мы посмотрим на Европу, то мы - одна из первых стран, которые это так широко ввели", - отметила председатель Совета по иммунизации Даце Завадска.

Она продемонстрировала список с политикой третьей прививки каждой страны Европы. Как и в Латвии, много где бустерную дозу вакцины получили пожилые, люди из группы риска и привитые Janssen. Некоторые страны особо выделяют и необходимость быстрее прививать тех, кто получил AstraZeneca.

В начале года поставки Pfizer были ничтожными, поэтому обитателей пансионатов и пожилых людей из многих приоритетных групп прививали именно AstraZeneca. Этой осенью в больницы начали попадать и вакцинированные. Были получившие и Pfizer, и Moderna, но больше всего - AstraZeneca. Из каждых 100 000 получивших этот препарат привитых в сентябре в больницу попали 43 человека, в октябре - 77. Janssen отстал совсем чуть-чуть. До начала ноября 18 из каждых 100 000 вакцинированных AstraZeneca умерли от коронавируса. Показатель Pfizer и Moderna - четыре человека. Данные о госпитализированных и умерших в ноябре SPKC еще не обобщил.

В свою очередь, вакцину Janssen особенно полюбили коррумпированные медики. Поэтому, возможно, часть получивших Janssen, которые попали в больницу и умерли, на самом деле не были вакцинированы.

До сих пор бустерную дозу вакцины получили около 50 тысяч человек, треть из которых - пожилые. Сейчас на получение дополнительной дозы может записаться любой взрослый, у которого после основной прививки прошло шесть месяцев. В декабре и январе это будет уже около полумиллиона человек. Специалисты опасаются, что большой поток помешает достигнуть пожилых людей, которым бустерная доза нужна быстрее. Тогда повторится весенний сценарий, когда не удалось вовремя привить самых незащищенных. По-прежнему ни одной дозы не получили 400 тысяч взрослых, 128 тысяч из которых - пожилые.

На этой неделе министры начали строить планы о введении срока годности сертификатов, поэтому повторно вакцинироваться придется всем.

"Да, я на этой неделе инициировал этот разговор в коалиции в закрытой форме, поэтому Министерство здравоохранения в моем лице выступило с инициативой начать дискуссию по данному вопросу. И нужно сказать, что в течение этой недели события развивались очень быстро. Дискуссия возникла и на уровне Евросоюза, и предложение было о возможном сроке годности в 9 месяцев, поэтому новые решения будут и у отдельных стран-участниц.

Если Евросоюз затянет с введением этого единого стандарта, мы сделаем это на национальном уровне. Не больше 9 месяцев, я думаю, но скорее - амплитуда составит 7-9 месяцев",