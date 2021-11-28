Пн, 29.11.2021
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Евгения Тверьяновича-Боре, адвокат пострадавших в Золитуде о дне трагедии

В Нидерландах перегружены больницы; вводят более строгие ограничения

Иллюстративное фото ФОТО: SCANPIX

Правительство Нидерландов с воскресенья ограничивает активности по вечерам в связи с резким ростом числа заражений Covid-19 и увеличением количества госпитализированных пациентов, пишет dpa.

Магазины, учреждения культуры, рестораны и спортивные клубы должны закрываться в 17 часов. Однако требование не распространяется на супермаркеты.

Предположительно, ограничения будут в силе до 18 декабря.

Школы в данный момент остаются открытыми, однако школьникам с десяти лет нужно носить маски и в случае, когда они не сидят за партой.

Кинотеатры, театры и рестораны должны обеспечивать социальное дистанцирование в полтора метра, а также ношение масок.

Ранее магазины могли работать до 18 часов, а рестораны - до 20 часов.

В результате резкого роста числа заражений и госпитализаций больницы Нидерландов оказались перегружены. Они уже предупредили о чрезвычайной ситуации.


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