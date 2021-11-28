В Нидерландах перегружены больницы; вводят более строгие ограничения

Магазины, учреждения культуры, рестораны и спортивные клубы должны закрываться в 17 часов. Однако требование не распространяется на супермаркеты.

Предположительно, ограничения будут в силе до 18 декабря.

Школы в данный момент остаются открытыми, однако школьникам с десяти лет нужно носить маски и в случае, когда они не сидят за партой.

Кинотеатры, театры и рестораны должны обеспечивать социальное дистанцирование в полтора метра, а также ношение масок.

Ранее магазины могли работать до 18 часов, а рестораны - до 20 часов.