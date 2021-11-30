Вакциноскептики: Кристина и Григорий Дунец

Кристина Дунец, хранительница домашнего очага и главной антипрививочной группы в соцсетях, собирает пожертвования и продает "особые" чехлы для телефонов, с функцией которых может справиться простая фольга. Ее супруг занят в торговле вентиляционным оборудованием, и этот бизнес на фоне пандемии только преуспел.
Кристина Дунец, организатор главной латвийской интернет-площадки антипрививочников, - единственная из дезинформаторов, кто не связывается с кампаниями политиков-популистов. Скептическое отношение к вакцинам у нее появилось после рождения ребенка, когда она стала интересоваться составом прививок. И то, что они с мужем узнали, нельзя было умолчать: "Это было бы преступлением", - говорит Григорий Дунец в разговоре с Re:Baltica.
Медицинского образования у Кристины Дунец нет. Ее карьера была связана с работой в купленной олигархами газете Diena, а затем в редакции arsts.lv - это издание Латвийской медицинской ассоциации, куда ее нанял член правления ассоциации Петерис Апинис. Почему сотрудничество было прекращено, редакции Re:Baltica выяснить не удалось, так как Апинис не ответил на телефонные звонки.
Количество подписчиков антипрививочной страницы Кристины Дунец в Facebook увеличилось за время пандемии десятикратно, достигнув 12 тысяч. Сколько бы пользователей ни сообщали Facebook о том, что на странице содержится дезинформация, социальная сеть не сделала ничего, чтобы это остановить. На вопрос редакции Re:Baltica, почему так, Facebook закрыл страницу.
Супруги Дунец обсуждали, что из-за их активистской деятельности кто-то из непривитых детей может заболеть. Однако сами они в это не верят: потому что теми болезнями, от которых должна защищать вакцина, практически не болеют, но при этом им лично известно много случаев заболеваний, возникших после прививки, говорит Григорий Дунец.
На нелогичность такого высказывания указывает врач Детской клинической университетской больницы Дана Исарова: люди сегодня не страдают от опасных заболеваний, от которых имеются прививки, именно потому, что они привиты.
"Оспы больше не существует именно благодаря вакцинам. А что касается других инфекционных заболеваний, то ежегодные отчеты SPKC ясно демонстрируют, что, к сожалению, от регулируемых вакцинами заболеваний в Латвии страдают потому, что вакцинация не проводилась или проводилась слишком поздно". В качестве примера Дина Исарова приводит вспышку кори в Литве в 2019 году - от нее пострадало около 800 человек.
"Подобные выводы о "несуществующих" болезнях можно сделать, только если судить о мире по тому, что происходит в радиусе 20 километров", - подчеркивает Исарова.
В отличие от других дезинформаторов, которые регулярно встречаются и ищут популярности на массовых мероприятиях, Кристина Дунец работает самостоятельно. Она совершает обход пунктов вакцинации, пытаясь отговорить людей от прививок, создает плакаты и буклеты, призывая распространять их в социальных сетях, а также раздает распечатки в городах Латвии с помощью волонтеров. В одном из видео на странице в Facebook она рассказывает, как уволила няню за то, что та вакцинировалась от Covid-19: ведь нахождение привитого человека рядом с ребенком может негативно сказаться на здоровье последнего.
Кристина рассказала Re:Baltica, что к ней обращались различные политические силы, предлагая сотрудничество с целью укрепить свою популярность, но она отказалась. "Твердо говорю "нет", чтобы нас не связывали с каким-то политиком или каким-либо тайным спонсором", - объясняет Дунец.
Ее супруг своих политических симпатий не скрывает: на своей странице в Facebook он делится постами как Плявиньша, так и Шлесерса. С 2019 года он является членом партии Atmoda Latvijai (ранее называвшейся "От сердца - Латвии", лицом которой была экс-госконтролер Ингуна Судраба). Редакции Re:Baltica он рассказал, что в партию вступил импульсивно, но затем дистанцировался, поняв, что "помогать государству" можно и другими способами, не уходя в политику и не участвуя в протестах. "Нам кажется, это неправильный путь - пришел, покричал. [Пикеты] поднимают внутренний дух людей, но мы должны пойти дальше и предложить что-то более эффективное", - убежден Григорий Дунец.
Кристина называет себя домохозяйкой, которая ведет активистскую деятельность на пожертвования. Деньги она собирает от лица компании Informnation, учредителем и единственным членом правления которой является ее муж. В прошлом году организация собрала 1391 евро. В этом году, согласно данным СГД, задолженность Informnation по налогам составляет 500 евро. Счет организации обслуживает Swedbank. На вопрос Re:Baltica, не несет ли репутационных рисков клиент, который собирает деньги, чтобы агитировать против вакцинации и врать о прививках, банк ответил, что данная организация не нарушает установленные банком критерии.
Дополнительный доход Дунец также получает, торгуя чехлами для телефона, которые якобы снижают излучение. Сама Кристина в публичном пространстве называет эту деятельность "хобби", которое не приносит особый прибыли. Однако когда СГД заинтересовалась этим "хобби", госпожа Дунец прекратила торговлю чехлами через свой аккаунт в Facebook. Правда, ее муж продолжил продавать "чехлы от излучения" через другие специализированные рекламные страницы.
Один чехол приобрела редакция Re:Baltica (45 евро, без чека). В интернете подобный стоит на 15 евро дешевле. По запросу Re:Baltica работоспособность чехла проверил технический директор Латвийского центра тестирования электроники Гундар Ашманис. Вывод: материал подавляет телефонный сигнал, но с тем же успехом подойдет и обычная фольга, купить которую можно за 2 евро. По мнению ученого, сама идея защититься от радиации чехлом неизвестного происхождения - бессмысленна.
В этом году Кристина Дунец предложила своим подписчикам еще одну новинку - 40-минутный видеоролик на YouTube "10 причин, по которым я не вакцинировала своих детей", доступ к которому стоит 7 евро. Информации об успехах этого бизнеса у редакции нет.
Похоже, семью обеспечивает муж, который торгует вентиляционным оборудованием в фирме Artiva, а также дает частные уроки по боксу. В пресс-релизе, который компания Artiva отправляла этой весной, Григорий Дунец рассказывает, насколько продаваемое ими оборудование улучшает воздух в образовательных учреждениях за рубежом и в Латвии, а также выражает готовность поставлять его и в другие школы.
Кристина Дунец подчеркивает, что работала в журналистике, однако нынешние ее методы далеки от этой профессии. Когда обострились дискуссии об обязательной вакцинации для некоторых групп, в Telegram-канале госпожи Дунец был опубликован адрес и фотография дома министра здравоохранения Даниэля Павлютса. "Идея для места, где можно поговорить о локдауне и вспомнить непривитых родственников", - значилось в публикации. Фотографию потом удалили, но ее уже распространили другие схожие по уровню дезинформации каналы.
Григорий Дунец считает это "нормальным явлением". Его супруга не согласна: "Это было неправильно", - говорит Кристина. Она поясняет, что за контент одного канала отвечают четыре человека. Один увидел фотографию и опубликовал ее, будучи в гневе из-за грядущего локдауна. "Мы с ним поговорили. [У министра] все-таки дети недавно родились. Люди агрессивно настроены, кто-то может прийти, начать кричать", - так Кристина объясняет решение все-таки удалить фотографию. Произошедшее попало в поле зрения Государственной полиции - информация была направлена в Государственную инспекцию данных, сообщил редакции Re:Baltica представитель полиции.
В то же время полиция не предпринимает никаких мер относительно регулярно распространяемой дезинформации - за это не предусмотрена уголовная ответственность, если это не привело к конкретным последствиям.
В конце телефонного разговора с Re:Baltica госпожа Дунец попросила их "не очернять - мы никакие не дезинформаторы". По ее мнению, она является профессиональным журналистом, который в своих суждениях опирается на источники. Недавно Кристина опубликовала информацию об очередной смерти после вакцинации от Covid–19, а в результате выяснилось, что женщина умерла от рака. Когда Re:Baltica напомнила ей этот случай, Дунец ответила: написала, исходя из предположения, что люди с другими заболеваниями после вакцинации быстрее умирают. В тексте ничего подобного отмечено не было, а комментарии, где коллеги и пришедшие на похороны обвиняли автора в позорной лжи, были удалены.
Профессия журналиста, к которой хочет себя причислить госпожа Дунец, требует от автора в первую очередь проверить имеющуюся информацию - у медиков, в других учреждениях, у родственников погибшей. И не публиковать, если ничего из домыслов не подтвердится. Кристина Дунец оправдывается тем, что она размещает хорошо если десятую часть получаемой информации. "Я всегда готова учиться, спасибо за импульс", - сказала она редакции Re:Baltica.
Вскоре после телефонного разговора в своем Telegram-канале она напишет, что звонила Сприньге и "приближается волна атаки Re:Baltica... которая ищет скелеты в шкафу".