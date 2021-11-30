Вакциноскептики: Кристина и Григорий Дунец

Супруги Дунец обсуждали, что из-за их активистской деятельности кто-то из непривитых детей может заболеть. Однако сами они в это не верят: потому что теми болезнями, от которых должна защищать вакцина, практически не болеют, но при этом им лично известно много случаев заболеваний, возникших после прививки, говорит Григорий Дунец.

На нелогичность такого высказывания указывает врач Детской клинической университетской больницы Дана Исарова: люди сегодня не страдают от опасных заболеваний, от которых имеются прививки, именно потому, что они привиты.

"Оспы больше не существует именно благодаря вакцинам. А что касается других инфекционных заболеваний, то ежегодные отчеты SPKC ясно демонстрируют, что, к сожалению, от регулируемых вакцинами заболеваний в Латвии страдают потому, что вакцинация не проводилась или проводилась слишком поздно". В качестве примера Дина Исарова приводит вспышку кори в Литве в 2019 году - от нее пострадало около 800 человек.

"Подобные выводы о "несуществующих" болезнях можно сделать, только если судить о мире по тому, что происходит в радиусе 20 километров", - подчеркивает Исарова.

В отличие от других дезинформаторов, которые регулярно встречаются и ищут популярности на массовых мероприятиях, Кристина Дунец работает самостоятельно. Она совершает обход пунктов вакцинации, пытаясь отговорить людей от прививок, создает плакаты и буклеты, призывая распространять их в социальных сетях, а также раздает распечатки в городах Латвии с помощью волонтеров. В одном из видео на странице в Facebook она рассказывает, как уволила няню за то, что та вакцинировалась от Covid-19: ведь нахождение привитого человека рядом с ребенком может негативно сказаться на здоровье последнего.

Также Кристина Дунец регулярно участвует в фестивале "саморазвития", организованном дезинформатором Янисом Плявиньшем, где она читает родителям лекции о вреде вакцин. ФОТО: Скриншот

Кристина рассказала Re:Baltica, что к ней обращались различные политические силы, предлагая сотрудничество с целью укрепить свою популярность, но она отказалась. "Твердо говорю "нет", чтобы нас не связывали с каким-то политиком или каким-либо тайным спонсором", - объясняет Дунец.

Ее супруг своих политических симпатий не скрывает: на своей странице в Facebook он делится постами как Плявиньша, так и Шлесерса. С 2019 года он является членом партии Atmoda Latvijai (ранее называвшейся "От сердца - Латвии", лицом которой была экс-госконтролер Ингуна Судраба). Редакции Re:Baltica он рассказал, что в партию вступил импульсивно, но затем дистанцировался, поняв, что "помогать государству" можно и другими способами, не уходя в политику и не участвуя в протестах. "Нам кажется, это неправильный путь - пришел, покричал. [Пикеты] поднимают внутренний дух людей, но мы должны пойти дальше и предложить что-то более эффективное", - убежден Григорий Дунец.