При въезде в Латвию могут затребовать Covid-тесты

Он сказал, что в настоящее время правительство внимательно следит за информацией о новом виде коронавируса - омикрон. В пятницу правительство приняло решение о приостановлении въезда в страну из нескольких стран, затронутых этим видом вируса.

Кариньш отметил, что группа оперативного управления еще работает над тем, при каких условиях ПЦР-тест будет необходимым. Политики договорились о том, в каком направлении надо идти, чтобы отдалить появление нового вида вируса в нашем обществе.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс также сообщил, что принято решение о возобновлении такого тестирования, поскольку есть подозрения, что новый штамм уже обнаружен в нескольких странах Европейского союза. Тест нужно будет сдать не ранее 72 часов до прибытия в Латвию. По словам Павлютса, возможность бесплатно пройти этот тест будет предоставлена и в Рижском аэропорту.

Министр подчеркнул, что эксперты обеспокоены новым штаммом вируса, вызывающего "Covid-19". В настоящее время информации о нем недостаточно, чтобы сделать вывод о том, насколько он опасен и заразен и насколько обладает способностью "пробивать" иммунитет вакцинированных и переболевших "Covid-19" людей.

На вопрос, можно ли уже судить о необходимости ужесточения ограничений из-за омикрон-штамма, Павлютс сказал, что в настоящее время невозможно судить об этом однозначно, но это дополнительный фактор, требующим особой осторожности со стороны государства.

"Информация прошедшей недели показывает, что эпидемиологическая ситуация в Латвии в целом стабильна", - отметил министр. Павлютс сообщил, что наблюдается незначительное увеличение числа заражений, но реальную тенденцию распространения болезни можно будет увидеть, когда в совокупный показатель заболеваемости уже не будут включены данные периода государственных праздников.