"Дело о командировке": мэра Юрмалы Труксниса оштрафовали на 5000 евро

В суде агентство LETA выяснило, что Рижский окружной суд удовлетворил поданный прокурором апелляционный протест и отменил апрельское оправдательное решение Рижского районного суда.
Суд апелляционной инстанции объявил новый приговор, признав обоих обвиняемых виновными.
Решение подлежит обжалованию в кассационном порядке после того, как будет подготовлен полный приговор. В настоящее время установлено, что это произойдет 14 декабря.
Судья Рижского окружного суда Ирина Янсоне указала, что "суд апелляционной инстанции иным образом оценил доказательства по делу и в отличие от суда первой инстанции признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора".
Трукснис сказал, что подождет полного решения, чтобы обжаловать его в установленном законом порядке.
"Дело уже не в денежном штрафе, а в том, что не чувствую себя виноватым", - заявил председатель Юрмальской думы, добавив, что Вилкарсе тоже обжалуют решение.
Уже сообщалось, что суд первой инстанции в действиях обоих обвиняемых не смог установить все необходимые признаки состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 327 Уголовного закона, и это также было основанием для оправдательного приговора.
Согласно обвинению, должностное лицо, чтобы скрыть свое неоправданное отсутствие на работе, договорилось с другим лицом о том, что будет оформлено распоряжение о командировке, в которую будут внесены недостоверные сведения, и что этот документ будет использоваться в качестве оправдания отсутствия должностного лица на работе.
По мнению прокуратуры, поддельный документ был представлен в бухгалтерию учреждения.