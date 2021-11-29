"Дело о командировке": мэра Юрмалы Труксниса оштрафовали на 5000 евро

В суде агентство LETA выяснило, что Рижский окружной суд удовлетворил поданный прокурором апелляционный протест и отменил апрельское оправдательное решение Рижского районного суда.

Суд апелляционной инстанции объявил новый приговор, признав обоих обвиняемых виновными.

Решение подлежит обжалованию в кассационном порядке после того, как будет подготовлен полный приговор. В настоящее время установлено, что это произойдет 14 декабря.

Судья Рижского окружного суда Ирина Янсоне указала, что "суд апелляционной инстанции иным образом оценил доказательства по делу и в отличие от суда первой инстанции признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора".

Трукснис сказал, что подождет полного решения, чтобы обжаловать его в установленном законом порядке.

"Дело уже не в денежном штрафе, а в том, что не чувствую себя виноватым", - заявил председатель Юрмальской думы, добавив, что Вилкарсе тоже обжалуют решение.

Уже сообщалось, что суд первой инстанции в действиях обоих обвиняемых не смог установить все необходимые признаки состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 327 Уголовного закона, и это также было основанием для оправдательного приговора.

Согласно обвинению, должностное лицо, чтобы скрыть свое неоправданное отсутствие на работе, договорилось с другим лицом о том, что будет оформлено распоряжение о командировке, в которую будут внесены недостоверные сведения, и что этот документ будет использоваться в качестве оправдания отсутствия должностного лица на работе.