Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Латвию. Главное
Сегодня в Латвию прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, он проводит переговоры с руководством страны.
Сегодня в Латвию прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, он проводит переговоры с руководством страны.
В 12:15 у Блинкена была запланирована пресс-конференция с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем, RUS TVNET следил за ней в прямом эфире.
Видео: Пресс-конференция Энтони Блинкена и Эдгара Ринкевича
Во время визита у Блинкена предусмотрены встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, президентом Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, сообщили в МИД.
Видео: Кариньш встречает Блинкена
Встреча с президентом состоялась в 9:00 в Рижском замке.
Галерея: Встреча президента Левитса и Блинкена
Во время встреч будут обсуждаться вопросы безопасности, двусторонние отношения Латвии и США, в том числе сотрудничество в области экономики, а также актуальные вопросы трансатлантических отношений.