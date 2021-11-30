Вт, 30.11.2021
Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо, попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов - желтые и красные. Желтые - это "непонятно", красные - это те, кто под запретом. Руслан Белый, комик
Руслан Белый, комик
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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Латвию. Главное

Энтони Бланкен в Риге ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня в Латвию прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, он проводит переговоры с руководством страны.

Госсекретарь США примет участие в проходящей в Риге встрече министров иностранных дел стран НАТО.

В 12:15 у Блинкена была запланирована пресс-конференция с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем, RUS TVNET следил за ней в прямом эфире.

Видео: Пресс-конференция Энтони Блинкена и Эдгара Ринкевича

Во время визита у Блинкена предусмотрены встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, президентом Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, сообщили в МИД.

Видео: Кариньш встречает Блинкена

Встреча с президентом состоялась в 9:00 в Рижском замке.

Галерея: Встреча президента Левитса и Блинкена

Во время встреч будут обсуждаться вопросы безопасности, двусторонние отношения Латвии и США, в том числе сотрудничество в области экономики, а также актуальные вопросы трансатлантических отношений.


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