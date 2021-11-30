Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Латвию. Главное

Госсекретарь США примет участие в проходящей в Риге встрече министров иностранных дел стран НАТО.

В 12:15 у Блинкена была запланирована пресс-конференция с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем, RUS TVNET следил за ней в прямом эфире.

Видео: Пресс-конференция Энтони Блинкена и Эдгара Ринкевича

Во время визита у Блинкена предусмотрены встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, президентом Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, сообщили в МИД.

Видео: Кариньш встречает Блинкена

Встреча с президентом состоялась в 9:00 в Рижском замке.

Галерея: Встреча президента Левитса и Блинкена