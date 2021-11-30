Полиция обыскала дом Мэрилина Мэнсона
Правоохранительные органы провели обыск в доме американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники.
Правоохранительные органы провели обыск в доме американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники.
Обыск прошел в рамках расследования дела о сексуальном насилии в понедельник, 29 ноября.
Согласно информации источников издания, правоохранители изъяли из дома Мэнсона устройства хранения данных, в том числе жесткие диски, которые будут рассмотрены перед передачей в прокуратуру.
Напомним, Мэрилина Мэнсона уличили в том, что он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате из стекла и подвергал пленниц психологическим пыткам. Изначально помещение было предназначено под студию звукозаписи, но позже оно было переоборудовано. Артист называл его "комнатой для плохих девочек".