Вт, 30.11.2021
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Полиция обыскала дом Мэрилина Мэнсона

ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Правоохранительные органы провели обыск в доме американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники.

Обыск прошел в рамках расследования дела о сексуальном насилии в понедельник, 29 ноября. 

Согласно информации источников издания, правоохранители изъяли из дома Мэнсона устройства хранения данных, в том числе жесткие диски, которые будут рассмотрены перед передачей в прокуратуру.

Напомним, Мэрилина Мэнсона уличили в том, что он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате из стекла и подвергал пленниц психологическим пыткам. Изначально помещение было предназначено под студию звукозаписи, но позже оно было переоборудовано. Артист называл его "комнатой для плохих девочек".


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