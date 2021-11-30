Полиция обыскала дом Мэрилина Мэнсона

Согласно информации источников издания, правоохранители изъяли из дома Мэнсона устройства хранения данных, в том числе жесткие диски, которые будут рассмотрены перед передачей в прокуратуру.

Напомним, Мэрилина Мэнсона уличили в том, что он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате из стекла и подвергал пленниц психологическим пыткам. Изначально помещение было предназначено под студию звукозаписи, но позже оно было переоборудовано. Артист называл его "комнатой для плохих девочек".