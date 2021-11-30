Левитс и Кариньш призвали США усилить присутствие в Балтийском регионе

В ходе встречи обсуждалась региональная безопасность. Левитс высоко оценил присутствие войск США в регионе и призвал к его усилению с учетом все более усложняющейся ситуации на внешних границах Европейского союза и НАТО.

Блинкен поблагодарил Латвию за организацию встречи министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения вопросов, касающихся будущего альянса. Госсекретарь отметил, что США серьезно обеспокоены сосредоточением российских вооруженных сил на границе с Украиной.

Галерея: Встреча Эгила Левитса и Энтони Блинкена

Он также подчеркнул, что альянсу важно быть сильным и способным быстро реагировать на потенциальные угрозы, в том числе путем поиска способов поддержки Украины в укреплении ее обороноспособности.

Госсекретарь подтвердил, что президент США Джо Байден поддерживает безопасность Балтийского региона и 5-ю статью договора о НАТО, и эти вопросы будут подробно обсуждаться сегодня на встрече министров иностранных дел стран альянса.

В ходе беседы президент подчеркнул важность трансатлантических связей не только в сфере обороны, но и в укреплении экономики и демократии. Левитс призвал США активно участвовать в инвестиционном фонде Инициативы трех морей, а также принять участие в саммите инициативы и бизнес-форуме в июне 2022 года в Риге.

Блинкен выразил поддержку Инициативе трех морей и выразил готовность США принять в ней участие.

Стороны также обсудили инициированный президентом США "Саммит за демократию", который пройдет в онлайн-формате на следующей неделе.

Кариньш призвал США усилить присутствие в Балтийском регионе

Премьер-министр Кришьянис Кариньш и госсекретарь США Энтони Блинкен во время состоявшейся во вторник встречи обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев, Кариньш поблагодарил США за неизменную поддержку безопасности стран Балтии и призвал усилить присутствие в регионе с учетом гибридной атаки белорусского режима на границах Латвии, Литвы и Польши, которые являются внешними границами Европейского союза и НАТО.

Что касается концентрации российских войск у границ Украины, премьер-министр отметил, что эти события нужно оценивать и в контексте роста цен на энергоресурсы в Европе, на которые влияют манипуляции России с поставками газа. Также Россия и Белоруссия продолжают кампании дезинформации.

Кариньш и Блинкен обсудили сотрудничество Латвии и США в экономике. Премьер-министр призвал американские компании инвестировать в отрасли с высокой добавленной стоимостью. Он также отметил успешное сотрудничество с казначейством США и поблагодарил за поддержку в сфере улучшения надзора за финансовым сектором.