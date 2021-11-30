Вт, 30.11.2021
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Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Добровольные тесты для работников и при въезде в Латвию: новые решения правительства

  • Тестирование работников экспресс-тестами будет добровольным
  • При въезде в Латвию можно будет добровольно сдать тест на Covid-19
  • Рождественские ярмарки - в "зеленом" режиме
ФОТО: Valsts kanceleja

Во вторник, 30 ноября, состоялось дистанционное заседание Кабинета Министров. После заседания правительство сообщило о принятых решениях. RUS TVNET предлагает прямую трансляцию пресс-конференции. 

В пресс-конференции приняли участие:

  • Министр финансов Янис Рейрс;
  • Министр здравоохранения Даниэль Павлютс;
  • Директор департамента анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC)Юрий Перевощиков.

Видео: Пресс-конференция

Тестирование работников экспресс-тестами будет добровольным

Тестирование работников на Covid-19 с помощью экспресс-тестов будет добровольным, предусматривают утвержденные правительством поправки к распоряжению о режиме чрезвычайной ситуации, сообщает агентство LETA.

Поправки дают возможность работодателям, чтобы обеспечить эпидемиологически безопасную среду на рабочих местах, осуществлять тестирование всех работающих очно сотрудников. Если работодатель такое тестирование организует, то необходимо разработать порядок тестирования, предусмотрев его проведение, надзор за качеством сбора тестов, фиксирование результатов тестирования, а также действия в случае положительного результата.

В случае положительного теста сотрудника необходимо отстранить от исполнения рабочих обязанностей, а остальные работники, которые находились в тесном контакте с этим лицом в течение последних трех дней - например, работали в одном помещении, вместе выполняли рабочие обязанности, принимали участие в общих собраниях - считаются контактными лицами. В этих случаях работодатели должны установить контактных лиц и организовать их ежедневное тестирование или же отправить на домашний карантин.

Упомянутые тесты будут делаться за средства работодателей, но, принимая во внимание их важность для общественного здоровья в целом, предусматривается, что приобретение тестов будет компенсировано из средств госбюджета. В случае, если работодатель не организует тестирование работников, он должен обеспечить предоставление работниками подтверждений об их хорошем самочувствии, как это было ранее.

Напомним, в связи с непониманием, которое общественность выражает по поводу процедуры распределения комплектов для самотестирования на антиген вызывающего Covid-19 вируса, на заседании партий правящей коалиции было принято решение проводить экспресс-тесты на работе добровольно, сообщил в понедельник премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Политик отметил, что сегодня члены коалиции обсудили более широкое введение антигенных тестов и решили, что с учетом того, что еще нет полной ясности о порядке выдачи и доступности тестов, Кабинет министров отменит требование обязательного проведения антигенных тестов на рабочих местах.

Представитель Национального объединения, депутат Сейма Илзе Индриксоне сказала, что этому вопросу была посвящена большая часть дискуссий сегодняшнего собрания, в результате чего родилось "ясное послание предпринимателям, которые с нетерпением ждали решения". Коалиция договорилась о том, что намеченное обязательное требование преобразуется в рекомендательное, позволяющее работодателям взвешивать риски и проводить скрининговые тесты, если они сочтут это необходимым. То есть работодатели сами смогут определить, проводить или не проводить экспресс-тесты.

Индриксоне подчеркнула, что многие работодатели уже используют эти самотесты. В то же время она выразила надежду на то, что будет разработан порядок, при котором государство будет компенсировать расходы на тестирование. "Таким образом каждый сможет внести свою лепту в безопасность, оказывая услуги и создавая безопасную рабочую среду", - подчеркнула депутат.

При въезде в Латвию можно будет добровольно сдать тест на Covid-19

При въезде в Латвию в Рижском аэропорту можно будет добровольно сдать тест на Covid-19, предусматривают поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайного положения, утвержденные правительством во вторник, 30 ноября.

Это решение было принято на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", чтобы сократить его ввоз на территорию Латвии, насколько возможно.

На заседании правительства обсуждался вопрос о том, что делать ПЦР-тест на Covid-19 нужно будет при въезде в Латвию на любом транспорте - самолете, автобусе, поезде или пароме.

Против этого решения возражал министр сообщения Талис Линкайтс, который заявил, что оно противоречит регламенту ЕС, который предусматривает, что любые дополнительные ограничения могут быть применены только в исключительных случаях и на срок до 14 дней.

Также с решением тестировать всех прибывающих в Латвию не согласился министр финансов Янис Рейрс, который считает, что после введения такого требования люди, не желающие вакцинироваться, будут въезжать в Латвию через сухопутные границы из аэропортов Эстонии или Литвы на частных автомобилях. Рейрс также добавил, что экономический аспект данного решения не был проанализирован.

Против этого решения возражал и министр юстиции Янис Борданс, который считает, что люди могут не понять необходимость такого требования. По мнению министра, людям должно быть разрешено тестироваться добровольно.

Введение обязательных тестов отстаивал министр здравоохранения Даниэль Павлютс, который заявил, что это поможет Латвии выиграть время и воспрепятствовать распространению нового штамма вируса.

Министр здравоохранения предложил ввести требование тестирования на 14 дней, поскольку ожидается, что через две недели ученые смогут получить больше информации об "омикроне".

Рождественские ярмарки - в "зеленом" режиме

Проводить рождественские и другие ярмарки будет разрешено в эпидемиологически безопасной, "зеленой" среде, позволяющей посещать их только людям с сертификатом о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании, постановило правительство во вторник.

Как сообщили в Министерстве экономики, поправки к распоряжению Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайного положения" вступят в силу на следующий день после их публикации на сайте likumi.lv и это произойдет в ближайшие дни.

Организаторы уличной торговли должны обеспечить в месте проведения ярмарки работу в эпидемиологически безопасных условиях - все торговцы и посетители ярмарки должны носить маски, должна соблюдаться минимальная дистанция 2 м между торговыми точками, кроме того, организаторы обязаны обеспечить посетителям возможность соблюдать дистанцию не менее 2 м с остальными посетителями рынка.

Поток посетителей на ярмарках также должен контролироваться и регулироваться таким образом, чтобы обеспечить свободное передвижение посетителей в проходах и предотвратить увеличение концентрации людей, в том числе необходимо обеспечить расстояние не менее 2 м между торговыми точками и очередями посетителей в разных торговых точках.

Также должны быть обеспечены физическое ограничение места уличной торговли и проверка сертификатов Covid-19 у входа, чтобы предотвратить проникновение потенциально опасных с эпидемиологической точки зрения лиц на территорию ярмарки и контролировать поток и количество участников.

На одного посетителя на уличных ярмарках должно быть предусмотрено не менее 10 квадратных метров площади.

В местах уличной торговли также можно предоставлять услуги общественного питания с соблюдением всех ранее установленных требований эпидемиологической безопасности при оказании услуг общественного питания.

При этом в местах проведения ярмарок не будут разрешены развлекательные мероприятия, такие как тематические праздники, аттракционы, музыкальные представления, за исключением тематических выставок при условии обеспечения расстояния 2 м между отдельными посетителями или членами разных домохозяйств.

Как и в других местах оказания торговых услуг, организаторы уличной торговли должны назначить ответственное лицо, которое в месте организации уличной торговли будет следить за выполнением мер эпидемиологической безопасности. Информация об ответственном лице должна быть размещена на видном месте.

Ответственное лицо обязано разработать и задокументировать систему внутреннего контроля по реализации мер эпидемиологической безопасности, в которой должна быть описана процедура обеспечения соблюдения физической дистанции и недопущения повышения концентрации посетителей, а также порядок проверки сертификатов Covid-19 у участников торговли и посетителей.

"Рождественские и сезонные ярмарки - не только традиция, но и возможность для местных домашних производителей, ремесленников и малых предприятий продавать свою продукцию, которую многие выбирают в качестве подарков и поддержки местных производителей и для которой основным месяцем сбыта является декабрь", - отметил министр экономики Янис Витенбергс.

По словам министра, общество очень соскучилось по атмосфере Рождества.

"К сожалению, в результате различных длительных обсуждений и согласований мы опоздали как минимум на пару недель, но достигли компромисса, и рождественские ярмарки смогут проходить в безопасных условиях", - подчеркнул министр.

Министерство экономики призывает организаторов ярмарок, торговцев и посетителей проявлять крайнюю осторожность и соблюдать все меры предосторожности, включая использование масок для лица, чтобы свести к минимуму риск распространения Covid-19.

Действующие правила предусматривали, что организованная уличная торговля, в том числе рождественские ярмарки, будет запрещена до 11 января следующего года.

В то же время министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее заявлял, что вопрос о рождественских ярмарках в "зеленом" режиме может быть пересмотрен, хотя в целом правительство не планирует значительно ослаблять меры безопасности из-за Covid-19.


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