Добровольные тесты для работников и при въезде в Латвию: новые решения правительства

Упомянутые тесты будут делаться за средства работодателей, но, принимая во внимание их важность для общественного здоровья в целом, предусматривается, что приобретение тестов будет компенсировано из средств госбюджета. В случае, если работодатель не организует тестирование работников, он должен обеспечить предоставление работниками подтверждений об их хорошем самочувствии, как это было ранее.

Напомним, в связи с непониманием, которое общественность выражает по поводу процедуры распределения комплектов для самотестирования на антиген вызывающего Covid-19 вируса, на заседании партий правящей коалиции было принято решение проводить экспресс-тесты на работе добровольно, сообщил в понедельник премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Политик отметил, что сегодня члены коалиции обсудили более широкое введение антигенных тестов и решили, что с учетом того, что еще нет полной ясности о порядке выдачи и доступности тестов, Кабинет министров отменит требование обязательного проведения антигенных тестов на рабочих местах.

Представитель Национального объединения, депутат Сейма Илзе Индриксоне сказала, что этому вопросу была посвящена большая часть дискуссий сегодняшнего собрания, в результате чего родилось "ясное послание предпринимателям, которые с нетерпением ждали решения". Коалиция договорилась о том, что намеченное обязательное требование преобразуется в рекомендательное, позволяющее работодателям взвешивать риски и проводить скрининговые тесты, если они сочтут это необходимым. То есть работодатели сами смогут определить, проводить или не проводить экспресс-тесты.

Индриксоне подчеркнула, что многие работодатели уже используют эти самотесты. В то же время она выразила надежду на то, что будет разработан порядок, при котором государство будет компенсировать расходы на тестирование. "Таким образом каждый сможет внести свою лепту в безопасность, оказывая услуги и создавая безопасную рабочую среду", - подчеркнула депутат.

При въезде в Латвию можно будет добровольно сдать тест на Covid-19

При въезде в Латвию в Рижском аэропорту можно будет добровольно сдать тест на Covid-19, предусматривают поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайного положения, утвержденные правительством во вторник, 30 ноября.

Это решение было принято на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", чтобы сократить его ввоз на территорию Латвии, насколько возможно.

На заседании правительства обсуждался вопрос о том, что делать ПЦР-тест на Covid-19 нужно будет при въезде в Латвию на любом транспорте - самолете, автобусе, поезде или пароме.

Против этого решения возражал министр сообщения Талис Линкайтс, который заявил, что оно противоречит регламенту ЕС, который предусматривает, что любые дополнительные ограничения могут быть применены только в исключительных случаях и на срок до 14 дней.