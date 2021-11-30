Добровольные тесты для работников и при въезде в Латвию: новые решения правительства

Против этого решения возражал и министр юстиции Янис Борданс, который считает, что люди могут не понять необходимость такого требования. По мнению министра, людям должно быть разрешено тестироваться добровольно.
Введение обязательных тестов отстаивал министр здравоохранения Даниэль Павлютс, который заявил, что это поможет Латвии выиграть время и воспрепятствовать распространению нового штамма вируса.
Министр здравоохранения предложил ввести требование тестирования на 14 дней, поскольку ожидается, что через две недели ученые смогут получить больше информации об "омикроне".
Рождественские ярмарки - в "зеленом" режиме
Проводить рождественские и другие ярмарки будет разрешено в эпидемиологически безопасной, "зеленой" среде, позволяющей посещать их только людям с сертификатом о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании, постановило правительство во вторник.
Как сообщили в Министерстве экономики, поправки к распоряжению Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайного положения" вступят в силу на следующий день после их публикации на сайте likumi.lv и это произойдет в ближайшие дни.
Организаторы уличной торговли должны обеспечить в месте проведения ярмарки работу в эпидемиологически безопасных условиях - все торговцы и посетители ярмарки должны носить маски, должна соблюдаться минимальная дистанция 2 м между торговыми точками, кроме того, организаторы обязаны обеспечить посетителям возможность соблюдать дистанцию не менее 2 м с остальными посетителями рынка.
Поток посетителей на ярмарках также должен контролироваться и регулироваться таким образом, чтобы обеспечить свободное передвижение посетителей в проходах и предотвратить увеличение концентрации людей, в том числе необходимо обеспечить расстояние не менее 2 м между торговыми точками и очередями посетителей в разных торговых точках.
Также должны быть обеспечены физическое ограничение места уличной торговли и проверка сертификатов Covid-19 у входа, чтобы предотвратить проникновение потенциально опасных с эпидемиологической точки зрения лиц на территорию ярмарки и контролировать поток и количество участников.
На одного посетителя на уличных ярмарках должно быть предусмотрено не менее 10 квадратных метров площади.
В местах уличной торговли также можно предоставлять услуги общественного питания с соблюдением всех ранее установленных требований эпидемиологической безопасности при оказании услуг общественного питания.
При этом в местах проведения ярмарок не будут разрешены развлекательные мероприятия, такие как тематические праздники, аттракционы, музыкальные представления, за исключением тематических выставок при условии обеспечения расстояния 2 м между отдельными посетителями или членами разных домохозяйств.
Как и в других местах оказания торговых услуг, организаторы уличной торговли должны назначить ответственное лицо, которое в месте организации уличной торговли будет следить за выполнением мер эпидемиологической безопасности. Информация об ответственном лице должна быть размещена на видном месте.
Ответственное лицо обязано разработать и задокументировать систему внутреннего контроля по реализации мер эпидемиологической безопасности, в которой должна быть описана процедура обеспечения соблюдения физической дистанции и недопущения повышения концентрации посетителей, а также порядок проверки сертификатов Covid-19 у участников торговли и посетителей.
"Рождественские и сезонные ярмарки - не только традиция, но и возможность для местных домашних производителей, ремесленников и малых предприятий продавать свою продукцию, которую многие выбирают в качестве подарков и поддержки местных производителей и для которой основным месяцем сбыта является декабрь", - отметил министр экономики Янис Витенбергс.
По словам министра, общество очень соскучилось по атмосфере Рождества.
"К сожалению, в результате различных длительных обсуждений и согласований мы опоздали как минимум на пару недель, но достигли компромисса, и рождественские ярмарки смогут проходить в безопасных условиях", - подчеркнул министр.
Министерство экономики призывает организаторов ярмарок, торговцев и посетителей проявлять крайнюю осторожность и соблюдать все меры предосторожности, включая использование масок для лица, чтобы свести к минимуму риск распространения Covid-19.
Действующие правила предусматривали, что организованная уличная торговля, в том числе рождественские ярмарки, будет запрещена до 11 января следующего года.
В то же время министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее заявлял, что вопрос о рождественских ярмарках в "зеленом" режиме может быть пересмотрен, хотя в целом правительство не планирует значительно ослаблять меры безопасности из-за Covid-19.