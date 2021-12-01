Студенты подали в суд на университет Страдиня из-за ковид-сертификатов

По информации RSU, в сентябре этого года несколько студентов обратились по поводу поправок в Академический арбитражный суд RSU, который 15 октября принял решение оставить заявление без рассмотрения.

Судья Артур Курбатов пояснил, что ограничение на посещение занятий определяют правила Кабинета министров, а не внутренние правила распорядка университета. Поэтому студенты при желании могут подать жалобу в Административный районный суд.

В заявлении в Административный суд недовольные студенты сказали, что указ ректора RSU "О дальнейшей организации учебного процесса в условиях распространения инфекции Covid-19" является незаконным. Это постановление с 10 октября запрещало участвовать в очных занятиях без сертификата.

Административный районный суд подтвердил, что такое заявление было получено, а срок рассмотрения еще не был определен.