Ср, 1.12.2021
У нас единая цель - удержать Россию от любых дальнейших агрессивных действий Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Студенты подали в суд на университет Страдиня из-за ковид-сертификатов

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Отдельные студенты Рижского университета им. Страдиня (RSU) обратились в Административный районный суд, чтобы оспорить запрет на учебу без сертификата о вакцинации или перенесенном Covid-19.

По информации RSU, в сентябре этого года несколько студентов обратились по поводу поправок в Академический арбитражный суд RSU, который 15 октября принял решение оставить заявление без рассмотрения.

Судья Артур Курбатов пояснил, что ограничение на посещение занятий определяют правила Кабинета министров, а не внутренние правила распорядка университета. Поэтому студенты при желании могут подать жалобу в Административный районный суд.

В заявлении в Административный суд недовольные студенты сказали, что указ ректора RSU "О дальнейшей организации учебного процесса в условиях распространения инфекции Covid-19" является незаконным. Это постановление с 10 октября запрещало участвовать в очных занятиях без сертификата.

Административный районный суд подтвердил, что такое заявление было получено, а срок рассмотрения еще не был определен.

Административный районный суд получил десятки заявлений, в которых оспариваются решения правительства по поводу необходимости ковид-сертификатов для работников различных отраслей. Суд уже отклонил первую подобную жалобу, пояснив, что в интересах общественной безопасности государство вправе установить ограничения личной свободы.


НАВЕРХ
Back