В Греции введут обязательную вакцинацию для пенсионеров и штрафы за отказ
Правительство Греции планирует ввести обязательную вакцинацию для людей в возрасте от 60 лет, сообщает BBC.
Правительство Греции планирует ввести обязательную вакцинацию для людей в возрасте от 60 лет, сообщает BBC.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис сказал, что с января будут введены денежные штрафы на сумму в 100 евро для тех, кто отказывается вакцинироваться. Деньги будут вложены в систему здравоохранения Греции.
Примерно 63% 11-миллионного населения Греции полностью вакцинированы. При этом, более 520 000 человек в возрасте старше 60 лет еще не вакцинировались.
"Греки, которые старше 60 лет, должны записаться на первую прививку от Covid-19 до 16 января", - сказано в заявлении премьера.
Он сказал, что парламент еще должен проголосовать за новый закон, но ожидается, что его одобрят.
Многие страны уже ввели обязательную вакцинацию для работников сферы здравоохранения и других групп высокого риска. Греция станет первой из стран-членов ЕС, где обязательная вакцинация будет введена для конкретной возрастной группы.
Австрия сообщила, что обязательная вакцинация начнется в феврале.
Главная оппозиционная партия Греции назвала новые мероприятия "чересчур строгими и финансово расточительными".
Премьер сказал, что строгое решение его самого не радует, но он чувствует "большую ответственность за самых незащищенных греков, даже если им это в краткосрочной перспективе не понравится".
От вируса в Греции скончалось более 18 000 человек.