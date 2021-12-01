В Греции введут обязательную вакцинацию для пенсионеров и штрафы за отказ

Премьер Греции Кириакос Мицотакис сказал, что с января будут введены денежные штрафы на сумму в 100 евро для тех, кто отказывается вакцинироваться. Деньги будут вложены в систему здравоохранения Греции.

Примерно 63% 11-миллионного населения Греции полностью вакцинированы. При этом, более 520 000 человек в возрасте старше 60 лет еще не вакцинировались.

"Греки, которые старше 60 лет, должны записаться на первую прививку от Covid-19 до 16 января", - сказано в заявлении премьера.

"В дальнейшем вакцинация пожилых людей будет обязательной".

Он сказал, что парламент еще должен проголосовать за новый закон, но ожидается, что его одобрят.

Многие страны уже ввели обязательную вакцинацию для работников сферы здравоохранения и других групп высокого риска. Греция станет первой из стран-членов ЕС, где обязательная вакцинация будет введена для конкретной возрастной группы.

Австрия сообщила, что обязательная вакцинация начнется в феврале.

Главная оппозиционная партия Греции назвала новые мероприятия "чересчур строгими и финансово расточительными".

Премьер сказал, что строгое решение его самого не радует, но он чувствует "большую ответственность за самых незащищенных греков, даже если им это в краткосрочной перспективе не понравится".