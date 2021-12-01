Ср, 1.12.2021
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"На трусах сэкономить можно": интернет взбудоражил люксовый пиджак-стринги 🩲

ФОТО: t.me/modnayazheleza

Вызывающий дизайн вещи люксового бренда одежды Mugler стал сенсацией среди пользователей рунета. Остроумные комментарии появились в Instagram-аккаунте Modnaya Zheleza и на соответствующем Telegram-канале.

"Героем" истории стал двубортный пиджак-боди из черной шерсти - его нижняя часть выполнена в виде стрингов. Помимо этого, "костюм" оформлен широким вырезом, что обнажает спину модели. На изображении видно, что под пиджаком у девушки больше ничего нет.

Стоимость вещи на сайте бренда составляет 1690 долларов (примерно 1500 евро).

Необычный дизайн не оставил равнодушным комментаторов - люди "изголялись" и самовыражались  в остроумии как могли. "На трусах сэкономить можно", "Для срочного созвона в зуме, когда некогда искать брюки", "Какой продуманный вариант для домашнего офиса!", "Ей не холодно?" - оставляли свои высказывания пользователи.

Как считаете, для чего подойдет такой наряд? А может, экономии ради можно сделать такой же в домашних условиях? Делитесь идеями в комментариях!


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