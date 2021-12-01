"На трусах сэкономить можно": интернет взбудоражил люксовый пиджак-стринги 🩲

"Героем" истории стал двубортный пиджак-боди из черной шерсти - его нижняя часть выполнена в виде стрингов. Помимо этого, "костюм" оформлен широким вырезом, что обнажает спину модели. На изображении видно, что под пиджаком у девушки больше ничего нет.

Стоимость вещи на сайте бренда составляет 1690 долларов (примерно 1500 евро).

Необычный дизайн не оставил равнодушным комментаторов - люди "изголялись" и самовыражались в остроумии как могли. "На трусах сэкономить можно", "Для срочного созвона в зуме, когда некогда искать брюки", "Какой продуманный вариант для домашнего офиса!", "Ей не холодно?" - оставляли свои высказывания пользователи.