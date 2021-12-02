Оксимирон-штамм: интернет шутит про новый подвид коронавируса

В южной части Африки обнаружен новый штамм коронавируса, который ожидаемо должен вытеснить наиболее распространенный сейчас дельта-вариант. Ученые назвали его "вызывающим обеспокоенность" и отдали для обозначения греческую букву омикрон. В это время интернет упражнялся в остроумии...
По предварительным данным, риск повторно заразиться омикрон-штаммом выше, чем в случае с другими видами Covid-19. Пользователи соцсетей также "выражали обеспокоенность", только в присущей им стилистике - изобретая мемы и рожая панчлайны.
Мы собрали для вас только часть из них. Наслаждайтесь!
Оксимирон
Пожалуй, шутка номер 1 - путаница из-за схожести названия нового штамма и псевдонима рэпера Оксимирона.