Оксимирон-штамм: интернет шутит про новый подвид коронавируса

По предварительным данным, риск повторно заразиться омикрон-штаммом выше, чем в случае с другими видами Covid-19. Пользователи соцсетей также "выражали обеспокоенность", только в присущей им стилистике - изобретая мемы и рожая панчлайны.

Мы собрали для вас только часть из них. Наслаждайтесь!

Оксимирон

Пожалуй, шутка номер 1 - путаница из-за схожести названия нового штамма и псевдонима рэпера Оксимирона.

угадайте кто не заходил в интернет неделю и думал что омикрон это ОН? pic.twitter.com/2HQM6MtPnC — катя прививайся (@pourbeerbequeer) November 28, 2021

Ну подумаешь ударил тебя Джиган, это же не повод становиться смертоносным штаммом — Чилик (@Chilikto) November 30, 2021

Нужно назвать вирус Оксимирон и лет 6 спать спокойно — NikeAlive (@NikeAlive) November 28, 2021

Греческий алфавит

А чем происходящее не причина побыть немного интеллектуалом и подучить, таким образом, греческий алфавит?

Новый штамм ковида назвали греческой буквой «Омикрон».



В этой связи вопрос, а есть какие-то менее радикальные способы изучения греческого алфавита? — Николай Полозов (@nikolai_polozov) November 27, 2021

Чего вы все так беспокоитесь из-за нового омикрон-варианта? Всего же десять греческих букв осталось потерпеть до конца пандемии. — Aлисонька (@_vanswan) November 26, 2021

ФОТО: скриншот из соцсетей

"Знакомые" симптомы

Кто-то решил поиронизировать над тем, что симптомы нового штамма напоминают ежедневное состояние большинства жителей России (а может, и всего мира?!).

"До 2020-го: что не убивает, делает тебя сильнее. После 2020-го: что не убивает, мутирует и пробует убить тебя снова"

Сильная усталость и головная боль являются первыми и основными симптомами заражения штаммом коронавируса Омикрон



Когда болеешь Омикроном всю жизнь pic.twitter.com/Q4f7NbooFi — Veseliy Kyiv (@OKazymov) November 28, 2021

ФОТО: скриншот из соцсетей

При чем здесь "Футурама"?

Многих позабавило, что Омикрон - часть названия планеты Омикрон Персей 8 из юмористического мультсериала "Футурама", на которой жили злобные инопланетяне. Даже они не остались без шуточек!

Что я себе представляю, когда очередной раз читаю про Омикрон: pic.twitter.com/my3fcextA0 — nekto_rijii (@nekto_rijii) November 29, 2021