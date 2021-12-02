Чт, 2.12.2021
Я не знаю ни одной страны в мире, граждане которой не жаловались бы на свои правительства, на одно или другое решение. Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент
Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент

Оксимирон-штамм: интернет шутит про новый подвид коронавируса
При чем здесь "Футурама"?

ФОТО: twitter.com/OKazymov

В южной части Африки обнаружен новый штамм коронавируса, который ожидаемо должен вытеснить наиболее распространенный сейчас дельта-вариант. Ученые назвали его "вызывающим обеспокоенность" и отдали для обозначения греческую букву омикрон. В это время интернет упражнялся в остроумии...

По предварительным данным, риск повторно заразиться омикрон-штаммом выше, чем в случае с другими видами Covid-19. Пользователи соцсетей также "выражали обеспокоенность", только в присущей им стилистике - изобретая мемы и рожая панчлайны.

Мы собрали для вас только часть из них. Наслаждайтесь!

Оксимирон

Пожалуй, шутка номер 1 - путаница из-за схожести названия нового штамма и псевдонима рэпера Оксимирона.

Греческий алфавит 

А чем происходящее не причина побыть немного интеллектуалом и подучить, таким образом, греческий алфавит?

ФОТО: скриншот из соцсетей

"Знакомые" симптомы

Кто-то решил поиронизировать над тем, что симптомы нового штамма напоминают ежедневное состояние большинства жителей России (а может, и всего мира?!).

"До 2020-го: что не убивает, делает тебя сильнее. После 2020-го: что не убивает, мутирует и пробует убить тебя снова"

ФОТО: скриншот из соцсетей

При чем здесь "Футурама"?

Многих позабавило, что Омикрон - часть названия планеты Омикрон Персей 8 из юмористического мультсериала "Футурама", на которой жили злобные инопланетяне. Даже они не остались без шуточек!

ФОТО: скриншот из соцсетей

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