Брасовский мост будут демонтировать и по ночам

Во время работ может быть превышен уровень допустимого шума, они будут проводиться во время, когда не курсируют поезда.

Работы по демонтажу путепровода будут осуществляться с 23 по 6 часов. В конце недели - в ночь с пятницы на субботу, с субботу на воскресенье и с воскресенья на понедельник - работы проводиться не будут.

Напомним, во время последнего ремонта было констатировано, что состояние путепровода настолько плохо, что его нужно полностью снести и построить заново. Процесс строительства значительно осложнит необходимость обеспечить непрерывное движение трамваев по одной из сторон путепровода.

Демонтаж осуществляет предприятие Kauno tiltai за 586 303 евро без НДС.

Напомним, строительство Брасовского моста было начато в 1957 году. В эксплуатацию он был сдан в 1959 году. В мае 2019 года были констатированы значительные повреждения несущих конструкций путепровода, в результате чего работы по его ремонту остановили.

Чтобы обеспечить транспортный поток, был разработан проект временного железнодорожного переезда, и в декабре 2019 года он был построен.