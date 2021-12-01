Думпис рассказал, кого нужно ревакцинировать в первую очередь

"Важнее всего ревакцинировать группы риска. Пока что это хорошо удалось только отдельным странам. Остальные стагнируют на уровне деклараций. Это будет серьезным вызовом, к которому необходим систематический подход", - написал Думпис.

Как сообщалось, в связи с появлением нового омикрон-штамма коронавируса в Латвии скорректированы основные рекомендации по получению бустерных вакцин - теперь дополнительную вакцину можно получить через пять месяцев после вакцинации вакциной AstraZeneca. Решение о внесении изменений в рекомендации принял Государственный совет по иммунизации на заседании в понедельник, 29 ноября.

Новые рекомендации Совета по иммунизации предусматривают, что в дополнение к ранее определенным группам населения все лица старше 40 лет должны пройти бустерную вакцинацию.

В соответствии с новыми рекомендациями после первой вакцинации любой из вирусных векторных вакцин все люди в возрасте 18 лет и старше должны пройти дополнительную вакцинацию через восемь недель после вакцинации Johnson&Johnson и через пять месяцев после AstraZeneca.

Ранее бустерную вакцинацию после AstraZeneca можно было провести не ранее, чем через шесть месяцев.