Пилот осужденного за педофилию Эпштейна дал новые показания о преступлении

Пилот Ларри Висоски сказал, что его обычно предупреждали о полетах высокопоставленных лиц на частном самолете.

Ларри рассказал, что помнит полеты с принцом Эндрю, сенатором штата Мэйн Джорджем Митчеллом и актером Кевином Спэйси.

Никто из пассажиров, упомянутых пилотом, не подозревается в преступлениях. Представитель Клинтона подтвердил, что бывший президент четыре раза был на самолете Эпштейна, однако бывший президент ничего не знал о преступлениях Эпштейна.

"В 2002 и 2003 годах президент Клинтон всего четыре раза летал на самолете Эпштейна: один раз в Европу, потом в Азию, и дважды в Африку", - сказал в 2019 представитель Клинтона.

Висоски на суде подтвердил, что Гислейн Максвелл с 1994 по 2004 год часто путешествовала на частном самолете Эпштейна.

Максвелл была "правой рукой" Эпштейна, и "помогала со всем, кроме бизнеса", - свидетельствовал пилот.

Отношения Максвелл и миллиардера он характеризовал, как личные, а не деловые. Он не помнил, чтобы видел, как они целовались или держались за руки, сказал пилот.

Висоски сказал, что не занимался фиксированием всех полетов Эпштейна, однако в случаях, когда он не знал имя пассажира, он отмечал пол гостя.

Несовершеннолетняя жертва №1 - которую в суде называют "Джейн", засвидетельствовала, что встречалась с Максвелл и Эпштейном, когда ей было 14 лет, и красочно описала случаи сексуального насилия со стороны Эпштейна, в которых иногда участвовала и Максвелл, когда девочке было 14, 15 и 16 лет.

Во вторник Висоски подтвердил, что помнит Джейн. В момент из знакомства в самолете, она показалась ему "взрослой женщиной". Он никогда не думал, что на самолете могли находиться несовершеннолетние.

"Я никогда не видел никакой сексуальной деятельности, нет", - свидетельствовал Висоски. На вопрос о том, видел ли он половые акты с несовершеннолетними, он ответил: "Однозначно нет".

Висоски сказал, что не видел на самолете Эпштейна сексуальных игрушек, использованных презервативов или других вещей, которые указывали бы на то, что в самолете проходили сексуальные действия.

Во время полетов двери кабины пилотов были закрыты. Однако Эпштейн несколько раз знакомил своих гостей с Висоски перед взлетом. Пилот также не думал, что ему нужно коммуницировать с гостями или другим персоналом.

Он периодически отправлял списки пассажиров в офис Эпштейна, а себе копий не оставлял.

"Максвелл не имела дела со списками пассажиров", - сказал он.