Госминистр - быть или не быть? Сейм передал предложение президента комиссиям

За передачу законопроекта комиссиям проголосовали 50 депутатов, против были 20, 14 депутатов воздержались.

Ранее большая часть коалиционных партий выразила готовность обсудить предложение Левитса, а Новая консервативная партия (НКП) заявила, что не поддержит его, так как оно противоречит ее позиции о малом и эффективном госуправлении.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) заявил, что предложение Левитса дорогостоящее, непродуманное и не решит имеющихся проблем в исполнительной власти.

В прениях депутат Виктор Валайнис (СЗК) заявил, что некоторое время назад его партия пригласила Левитса на встречу, но президент отказался от нее, поскольку, по его мнению, нет необходимости обсуждать важные для государства вопросы с оппозицией.

Комментируя предложение президента, Валайнис сказал, что создание поста государственного министра только увеличит "политический торг" на выборах в 14-й Сейм. Депутат считает, что Левитс противоречит сам себе, заявляя, что нужно стремиться к современному и компактному госуправлению и в то же время предлагая увеличить его за счет дублирования функций.

Член правления НКП Кришьянис Фелдманс призвал голосовать за передачу проекта комиссиям "из уважения к президенту". В то же время он считает, что предложение поступило не вовремя, и чем меньше госуправление, тем лучше. Фелдманс скептически относится к концептуальной поддержке этой идеи.

Зачем нужен государственный министр?

С точки зрения президента, одной из проблем управления в Латвии является неспособность государства политически ориентироваться в межотраслевой политике и эффективно управлять ею.