"Согласие" против выдачи Адамсонса. Его обвиняют в шпионаже в пользу России

По словам Урбановича, в этом процессе есть "несколько странностей". Например, сами преступные действия были совершены с компьютера, но сам Адамсонс их не совершал, так как на компьютере работал его помощник.

На вопрос, сложит ли Адамсонс мандат, если большинство Сейма решит выдать его для уголовного преследования, Урбанович ответил отрицательно, поскольку Адамсонс давно объявил, что не сложит мандат. Вместо этого он вышел из партии "Согласие". Адамсонс не признает своей вины, и партия ему верит.