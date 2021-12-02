Автомобиль с семьей из четырех человек въехал в реку

Как сообщает Видземское региональное управление государственной полиции, 28 ноября около 13:30 в волости Страупе на Валмиерском шоссе водитель Volvo XC60, не удостоверившись в безопасности обгона, столкнулся с автомобилем Volvo V50, за рулем которого была женщина, которая также решила совершить обгон.

После аварии Volvo V50 въехал в реку Брасла. Пассажиры машины покинули автомобиль самостоятельно.

Возбуждено административное дело.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) LETA подтвердили, что людям удалось покинуть попавшую в реку машину еще до приезда сотрудников VUGD. На месте происшествия также работала группа водолазов, и VUGD вытащила машину из реки.

Рассказ пострадавших

В машине, въехавшей в реку, ехала целая семья - муж, жена и двое детей семи и десяти лет. Попавшая в аварию женщина написала в Facebook, что после попадания в реку все двери машины, кроме задней, оказались заблокированы. Несмотря на то, что машина начала стремительно погружаться в воду, семье удалось выбраться. Один из очевидцев нырнул в воду, чтобы помочь.

Женщина также рассказала, что ее семилетняя дочь уже умела "кое-как" плавать, а десятилетний сын посещал тренировки по плаванию. По словам женщины, если бы дети не умели плавать, она бы не смогла помочь им.

Насколько это опасно?

Из архива LETA понятно, что за предыдущие года произошло несколько ДТП, при которых автомобиль погружался в воду, которые закончились трагично.