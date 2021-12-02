Дипломат США: Лукашенко - марионетка России

Ньюленд участвовала в видеоконференции в Киеве на форуме по безопасности.
"Нас не меньше беспокоил Лукашенко, когда решил остаться нейтральным после аннексии Крыма Россией. Теперь, как российская марионетка, он пошел намного дальше и собирается посетить Крым и изменить статус своей страны", - сказала американский дипломат.
"Мы не сомневаемся, что он толкает Беларусь в объятия Москвы, не только отказываясь от демократического развития, но и обостряя ситуацию", - пояснила Ньюленд.
Ситуация в Беларуси трагична для граждан страны, которые "не требуют многого - права свободно избирать своего лидера на честных и открытых выборах".
Она добавила, что США согласовывают с Европейским союзом санкции против режима Лукашенко.
Говоря об Украине, Ньюленд сказала, что, если Россия решит насильственно дестабилизировать страну, она столкнется с санкциями "каких раньше не бывало".
Аналогичную позицию в среду, 1 декабря, высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
В феврале 2014 года Россия оккупировала украинский Крымский полуостров. С апреля 2014 года поддерживаемые Москвой вооруженные боевики, диверсанты и солдаты регулярных частей России оккупировали значительные территории в Луганской и Донецкой областях на востоке Украины.
В ходе конфликта на востоке Украины погибли 13 000 человек, почти 3 миллиона бежали.
В ответ за аннексию Крыма и дестабилизацию Восточной Украины, ЕС, США и другие западные страны ввели санкции против многих высших должностных лиц России, людей из ближайшего окружения Кремля, а также в отношении финансового, оборонного, энергетического и других секторов России.