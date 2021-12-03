Ангела Меркель уходит с поста канцлера под звуки панк-рока

Музыкальный коктейль от Ангелы Меркель

По традиции, предварительно виновник торжества может выбрать несколько музыкальных произведений, которые он хотел бы услышать в исполнении оркестра бундесвера. Музыкальные предпочтения Ангелы Меркель, которая вообще-то известна своим пристрастием к классической музыке, для многих оказались сюрпризом.

Видео: Hildegard Knef - Für mich soll's rote Rosen regnen

Как стало известно, по заявкам уходящего в отставку федерального канцлера военные музыканты отрепетировали христианский гимн "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, мы славим тебя"), слова к которому написал немецкий католический священник и теолог XVIII века Игнац Франц (Ignaz Franz), а в дополнение к нему - композицию "Für mich soll's rote Rosen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") легендарной немецкой актрисы и певицы Хильдегард Кнеф (Hildegard Knef) и шлягер 1970-х "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл цветную пленку"), в свое время прославивший "мать немецкого панк-рока" Нину Хаген (Nina Hagen). Вот такой неожиданный музыкальный коктейль.

Made in ГДР

Так же, как Нина Хаген, Ангела Меркель родом из ГДР. Она появилась на свет в Темплине - городе в федеральной земле Бранденбург. Как и многие другие выросшие в ГДР представители ее поколения, Меркель любила слушать песни Нины Хаген. Ну, а текст выбранного ею для исполнения на прощальной церемонии песни "Ты забыл цветную пленку", впервые прозвучавшего в 1974 году, и сегодня знает наизусть чуть ли не каждый второй житель Восточной Германии.

Особенно в нем выделяется такая строчка: "Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war, ha ha" ("Теперь никто нам не поверит, как хорошо было здесь, ха-ха"). Получается, Меркель тоскует по ГДР? Вряд ли. Скорее, выбором этой песни политик просто решила продемонстрировать свое чувство юмора - которого, кстати, ей не занимать.

Видео: Nina Hagen - Du hast den farbfilm Vergessen

Между прочим, лет тридцать назад Ангела Меркель, в то время занимавшая пост федерального министра по делам женщин и молодежи, лично встретилась с Ниной Хаген в одном телевизионном ток-шоу. Когда речь там зашла о наркозависимости, Хаген вдруг бросила Меркель: "Я сыта по горло твоей ложью, твоим лицемерием". Но судя по тому, что Ангела Меркель захотела услышать на "Большой вечерней заре" песню из репертуара панк-принцессы, она давно уже простила Хаген ее выпад.

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