Умерла актриса Нина Ургант
В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни умерла российская актриса театра и кино Нина Ургант. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу Александринского театра.
В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни умерла российская актриса театра и кино Нина Ургант. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу Александринского театра.
Издание сообщает, что народная артистка РСФСР скончалась у себя дома. Информация о прощании и похоронах Ургант будет обнародована позднее.
Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. В разные годы Нина Ургант служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола и Александринском театре в Петербурге. В последнем театре она проработала 1962 года и сыграла больше 30 ролей.
Свою первую большую роль в кино она получила в 1964 году, когда снялась в ленте Игоря Таланкина "Вступление". Она снялась более чем в 70 фильмах.
Среди других известных картин с участием Нины Ургант - "Волшебная сила", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина", "Сыновья уходят в бой", "Премия" и "Укротительница тигров". Свою последнюю роль в кино она сыграла в 2008 году - это была картина Алексея Козлова "Азиат".
Нина Ургант была матерью актёра Андрея Урганта и бабушкой телеведущего Ивана Урганта.