Умерла актриса Нина Ургант

Издание сообщает, что народная артистка РСФСР скончалась у себя дома. Информация о прощании и похоронах Ургант будет обнародована позднее.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. В разные годы Нина Ургант служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола и Александринском театре в Петербурге. В последнем театре она проработала 1962 года и сыграла больше 30 ролей.

Свою первую большую роль в кино она получила в 1964 году, когда снялась в ленте Игоря Таланкина "Вступление". Она снялась более чем в 70 фильмах.

Её самая яркая актёрская работа - роль медсестры Раи в "Белорусском вокзале" Андрея Смирнова.

Среди других известных картин с участием Нины Ургант - "Волшебная сила", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина", "Сыновья уходят в бой", "Премия" и "Укротительница тигров". Свою последнюю роль в кино она сыграла в 2008 году - это была картина Алексея Козлова "Азиат".