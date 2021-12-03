Аэропорт "Рига" почти полностью возобновил работу

Пассажирам рекомендуется связаться со своими авиакомпаниями для получения более подробной информации. Информация о рейсах также регулярно обновляется на сайте аэропорта.

Как уже сообщалось, Рижский аэропорт, в котором вчера из-за снегопада была закрыта взлетно-посадочная полоса, постепенно возобновил использование взлетно-посадочной полосы в безопасном режиме с 6 утра субботы. Утром полеты были возобновлены: первый рейс отправился из Риги в 6:30, а 6:56 приземлился первый самолет.

Изменения в воздушном сообщении, вызванные снегопадом, к субботе затронули в общей сложности 2569 пассажиров airBaltic, из которых 2055 вылетели по своим направлениям к середине дня, сообщила представитель авиакомпании Алисе Бетхере.

В ночь на субботу службы аэропорта работали над восстановлением безопасного режима взлета, посадки и обслуживания воздушных судов на аэродроме, включая уборку взлетно-посадочной полосы, перронов и вывоз снега.

Вчера, 3 декабря, представитель аэропорта Илзе Сална сообщила, что аэропорт "Рига" призывает пассажиров, у которых сегодня планировался вылет из аэропорта "Рига", связаться со своими авиакомпаниями, чтобы узнать о дальнейших действиях, возможностях расселения и других услугах. Тех пассажиров, для которых это возможно, аэропорт призвал отправиться по домам или в места проживания.

Сална напомнила, что сильный снегопад влияет и на движение транспорта, в том числе общественного, в и из аэропорта.

Авария в аэропорту

Напомним, 3 декабря, в Рижском аэропорту самолет airBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за сильного снега и плохой видимости съехал с маневровой дорожки.

Среди пассажиров на борту самолета находился и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Галерея: Авария в аэропорту