ЧП в Рижском аэропорту: самолет airBaltic съехал с маневровой дорожки. На борту был Ринкевич

Из-за происшествия аэропорт закрыт до 15:00. Прилетающие рейсы направлены в аэропорты других стран, в свою очередь вылетающие рейсы задерживаются.

Как сообщила агентству LETA представитель аэропорта Илзе Сална, в аэропорту закрыта взлетно-посадочная полоса.

Ответственные службы аэропорта и представители авиакомпании работают на месте происшествия.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что авиационный инцидент произошел около полудня. Пассажиры и экипаж самолета эвакуированы, никто не пострадал. Всего на борту находились 44 пассажира.

Прилетающие рейсы перенаправлены в аэропорты других стран, а вылет самолетов из Риги перенесен.

Как сообщил представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс, в настоящее время есть сведения о том, что задерживаются девять вылетающих и три прибывающих рейса.

Среди пассажиров на борту самолета находился и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

В Facebook министр поделился впечатлениями по поводу произошедшего, он указал, что у него была незабываемая неделя - "по возвращении в Ригу стокгольмский самолет соскользнул со взлетно-посадочной полосы".

Он поблагодарил экипаж airBaltic, сотрудников аэропорта, пожарных и медиков Службы неотложной помощи за быстрое реагирование, спокойствие и профессионализм. "Насколько я понимаю, ничего серьезного ни у кого не произошло", - указал Ринкевич.

Советник министра Мартиньш Дрегерис сообщил агентству LETA, что глава МИД чувствует себя хорошо и продолжает выполнять обязанности, в том числе примет участие в совещании у президента Эгила Левитса в Рижском замке по вопросам внешней политики.