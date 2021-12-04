Рижская дума сообщает, что почистила главные улицы

После отмены красного предупреждения работы по уборке снега проходили без перерывов в течение всей ночи и будут продолжаться на выходных.

Улицы были почищены и посыпаны четыре раза, а общая длина почищеных километров достигла почти 4000 км.

Несмотря на ночной мороз, от которого снег обледенел и снизилась эффективность посыпания улиц, магистральные и второстепенные дороги Риги были убраны. Снег вывезен из Старой Риги, с Площади Свободы и стоянок Rīgas satiksme и некоторых остановок.

Visa tehnika šonakt turpināja strādāt ar pilnu jaudu, lai notīrītu 1. un 2. kategorijas ielas un tiltus. Jau šorīt ir uzsākts darbs, lai tīrītu sniegu arī apkaimju ielās, gājēju pārejās un lai sakoptu pieturvietas. pic.twitter.com/4dTE3GINc9 — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) December 4, 2021

На данный момент чистка снега проходит уже на улицах третьей степени важности, и будет продолжаться и завтра. Весь день работы будут вестись над расчисткой остановок, пешеходных переходов и велодорожек.

С учетом того, что улицы районов в основном узкие, дума призывает жителей подумать над парковкой машин, чтобы снегоуборочная техника могла добраться до каждой улицы и работы проходили оперативно и без препятствий.

Всего идет уборка 1737 улиц Риги, которые делятся на три разные категории.

Приоритет отдается уборке магистральных улиц города, мостов, улиц, где ходит общественный транспорт, велосипедной инфраструктуры. Затем идут улицы меньшего значения.

Во время интенсивного снегопада главная задача - обеспечить пропускную способность улиц. В такое время снег может засыпать дороги даже вскоре после чистки. В свою очередь, как только снег заканчивается, важнейшие объекты должны быть расчищены в течение трех часов, а второстепенные улицы в течение четырех.