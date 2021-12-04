40 тысяч солдат НАТО в Латвии в ответ на угрозу со стороны России: мнение эксперта

Граубе не припомнил другого подобного по силе заявление руководства НАТО на заседаниях, которые он посещал. "Фактически, это первый раз, когда было сделано столь серьезное превентивное заявление о конкретных военных возможностях", - сказал он.

Несмотря на сказанное Столтенбергом, Граубе сказал, что альянс скорее рассматривает страны Балтии как единое оперативное пространство. "НАТО, конечно, может быть отправлено в зону потенциального конфликта, но с точки зрения НАТО страны Балтии, длиной в 600 километров, а шириной в 250, по сути являются одной оперативной зоной", - добавил бывший командующий NBS.

В целом Граубе считает заявление генерального секретаря НАТО очень сильным сдерживающим фактором, который может повлиять на соблазн России "сделать что-то на территории НАТО".

НАТО в Латвии - а как сейчас?

В Латвии уже расположены относительно большие силы НАТО. С 2017 года на базе Адажи дислоцируется боевая группа для расширения присутствия альянса в стране.

Многонациональная боевая группа в Латвии возглавляется Канадой и состоит из более чем 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые несут службу в Латвии на ротационной основе, участвуют в учениях с NBS, тем самым улучшая совместную работу с региональными союзниками.

Целью создания и развертывания боевых групп усиленного присутствия НАТО является усиление политики сдерживания НАТО и укрепление обороны альянса путем демонстрации солидарности и решимости НАТО защищать Североатлантический альянс от всех форм агрессии.

В 2015 году в Риге открылось подразделение интеграции сил НАТО в рамках адаптации альянса к изменениям ситуации в области безопасности в Европе.