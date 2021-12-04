Сб, 4.12.2021
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Юрис Радзевич, оппозиционный депутат Рижской думы
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40 тысяч солдат НАТО в Латвии в ответ на угрозу со стороны России: мнение эксперта

Солдат НАТО. Иллюстрация ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае необходимости в Латвию будет направлено более 40 000 военнослужащих, оценивается как очень сильный сигнал для России не поддаваться соблазну действовать на территории альянса, сказал LETA бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии (NBS) Раймонд Граубе.

Граубе не припомнил другого подобного по силе заявление руководства НАТО на заседаниях, которые он посещал. "Фактически, это первый раз, когда было сделано столь серьезное превентивное заявление о конкретных военных возможностях", - сказал он.

Несмотря на сказанное Столтенбергом, Граубе сказал, что альянс скорее рассматривает страны Балтии как единое оперативное пространство. "НАТО, конечно, может быть отправлено в зону потенциального конфликта, но с точки зрения НАТО страны Балтии, длиной в 600 километров, а шириной в 250, по сути являются одной оперативной зоной", - добавил бывший командующий NBS.

В целом Граубе считает заявление генерального секретаря НАТО очень сильным сдерживающим фактором, который может повлиять на соблазн России "сделать что-то на территории НАТО".

НАТО в Латвии - а как сейчас?

В Латвии уже расположены относительно большие силы НАТО. С 2017 года на базе Адажи дислоцируется боевая группа для расширения присутствия альянса в стране.

Многонациональная боевая группа в Латвии возглавляется Канадой и состоит из более чем 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые несут службу в Латвии на ротационной основе, участвуют в учениях с NBS, тем самым улучшая совместную работу с региональными союзниками.

Целью создания и развертывания боевых групп усиленного присутствия НАТО является усиление политики сдерживания НАТО и укрепление обороны альянса путем демонстрации солидарности и решимости НАТО защищать Североатлантический альянс от всех форм агрессии.

В 2015 году в Риге открылось подразделение интеграции сил НАТО в рамках адаптации альянса  к изменениям ситуации в области безопасности в Европе.

Центр передового опыта стратегических коммуникаций НАТО также находится в Риге.


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