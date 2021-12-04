Врачи подготовили рекомендации по лечению Covid-19 дома

Повышенная температура тела - нормальная защитная реакция организма. Если она превышает 38 градусов, ее снижают парацетамолом. Не более шести таблеток в день. Кашель - защитный рефлекс, который помогает очистить дыхательные пути. При кашле рекомендуются препараты, содержащие кодеин.

Эти простые советы были собраны в один материал четырьмя врачами больницы Страдиня. Цель - помочь тем, кто лечит вирус дома под наблюдением семейного врача.

"Важно понимать, что делать дома, чтобы не попасть в больницу!",

- подчеркнула Юдите Лукша, врач-ординатор больницы им. Страдиня.

Много говорят об измерении температуры и насыщении кислородом, но не менее важно пить много жидкости и следить за сердцем.

"Если падает артериальное давление, частота сердечных сокращений очень быстро падает или наблюдается учащенное сердцебиение - более 90, 100 раз, все равно следует обращаться за помощью", - сказал Карлис Раценис, главный врач 4-го ковид-отделения 4-го отделения Covid-19 больницы.

В настоящее время ковид-отделения менее загружены, чем месяц назад. Следовательно, помочь большему количеству пациентов, безусловно, можно. Сказать, сколько людей попали в больницы слишком поздно, врачи сказать не могут. Но это именно пожилые люди, которые боятся звонить по номеру 113.

"Мы видим, что это пожилые люди, которые поздно обращаются за помощью. Молодые люди делают наоборот",

- сказал Раценис.

Рекомендации врачей были также разосланы семейным врачам, их также можно найти в социальных сетях больницы Страдиня.

Информацию для материала составили пневмонолог Даце Жентиня, врач-гастроэнтеролог Юдите Лукша, терапевт Карлис Раценис и инфектолог Айя Вилде.