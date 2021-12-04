Передача: в Риге украли застрахованный велосипед, но деньги все равно не вернут

Мадлен живет с мужем и детьми в Тейке, недалеко от перекрестка улиц Бривибас, Джукстес и Лиелвардес.

Их машина, как и велосипеды, находится на подземной стоянке, доступной только для жителей дома, однако ночью в начале октября велосипед Мадлен пропал. Спустя несколько недель удалось получить записи с видеокамер на территории дома, и стало ясно, откуда у велосипеда "выросли ноги".

Вещи соседей остались на своих местах. Велосипед Мадлен был в очень хорошем состоянии, стоило около 600 евро. Правоохранители высказали семье версию, что велосипед среднего класса, чья ценность не очень высокая, грабителям позднее легче продать. Оценивая видео с кражей, можно сделать вывод, что преступники знали, куда идти и что делать.

Ни один из членов семьи чип-ключ не терял, но доступ в здание есть довольно у многих работников коммунальных служб. Попытка кражи имела место и в августе, но тогда преступники пытались проникнуть в здание, повредив системы безопасности дома.

Имущество семьи было застраховано, однако деньги за украденный велосипед не вернут, поскольку подземная парковка - общественное место и просто оставлять там свои вещи нельзя. Семья призывает всех быть осторожными и подумать, где хранить свои вещи, а также просит откликнуться тех, кто видел пропавший велосипед или заметил грабителей, позвонив правоохранителям по номеру 110 или в полицейский участок микрорайона Браса.