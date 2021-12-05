Вс, 5.12.2021
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Трагедия на Мангальсале: в аварии машины с санками погибла несовершеннолетняя

ФОТО: Shutterstock

Вечером в субботу, 4 декабря, в аварии автомобиля, который тянул за собой санки и камеру (ватрушку) с пассажирами, погибла несовершеннолетняя девушка.

Несчастный случай произошел в 18:05 в Риге, на улице Мангальсалас. Мужчина управлял автомобилем Dodge Ram 1500, который тащил за собой санки и камеру (ватрушку). По информации полиции, на камере находились четыре человека. При неустановленных обстоятельствах машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Три пассажира в происшествии пострадали и были доставлены в медицинское учреждение, а девушка-подросток погибла.

Водитель автомобиля временно заключен под стражу.

За прошлую ночь всего зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, а еще 14 пострадали.

За минувшие сутки в Латвии задержано 15 водителей в нетрезвом состоянии, сообщили в Государственной полиции.

Семь нетрезвых водителей были задержаны в Рижском регионе, четверо - в Земгале, двое - в Курземе и столько же в Латгале.

Вчера составлено 70 протоколов о превышении разрешенной скорости движения, а также 16 протоколов об агрессивном вождении, 15 из них - в Рижском регионе.


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