Трагедия на Мангальсале: в аварии машины с санками погибла несовершеннолетняя
Вечером в субботу, 4 декабря, в аварии автомобиля, который тянул за собой санки и камеру (ватрушку) с пассажирами, погибла несовершеннолетняя девушка.
Вечером в субботу, 4 декабря, в аварии автомобиля, который тянул за собой санки и камеру (ватрушку) с пассажирами, погибла несовершеннолетняя девушка.
Несчастный случай произошел в 18:05 в Риге, на улице Мангальсалас. Мужчина управлял автомобилем Dodge Ram 1500, который тащил за собой санки и камеру (ватрушку). По информации полиции, на камере находились четыре человека. При неустановленных обстоятельствах машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Водитель автомобиля временно заключен под стражу.
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