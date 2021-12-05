Арабские Эмираты сообщили о 100-процентной вакцинации населения
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - первая страна в мире, которая объявила о 100-процентном охвате вакцинацией, сообщила в субботу, 4 декабря, передача LTV Panorāma.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - первая страна в мире, которая объявила о 100-процентном охвате вакцинацией, сообщила в субботу, 4 декабря, передача LTV Panorāma.
ОАЭ сообщили, что в стране был достигнут охват вакцинацией в 100%. Вакцину получили все те, кто должен был. Процесс вакцинации завершили более 90% жителей. Такое сообщение распространили в Twitter ответственные службы ОАЭ.
Несмотря на 100-процентный охват, ношение масок обязательно в помещениях, а также при посещении мероприятий, даже если они проходят на улице, а температура воздуха выше 30 градусов. По приезде в страну необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус.
Они с нами сотрудничают!" - сказал представитель туристической полиции Дубая Мухамед Ибрагим Алсуваиди.
В стране в четверг был зарегистрирован первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Человек, который заразился, приехал с юга Африки и был полностью вакцинирован. До получения новой информации воздушное сообщение с южноафриканскими странами было частично приостановлено.
Также в ОАЭ начали предлагать бустерную дозу вакцины тем жителям, которые вакцинировались шесть или больше месяцев назад. Бустерная доза будет полагаться тем, кто вакцинировался препаратом Pfizer/BioNTech, "Спутник V" или Sinopharm.
Каждый день в ОАЭ регистрируют примерно 70 новых случаев заболевания коронавирусом. С 21 октября это число не превышало 100 случаев.