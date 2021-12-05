Арабские Эмираты сообщили о 100-процентной вакцинации населения

ОАЭ сообщили, что в стране был достигнут охват вакцинацией в 100%. Вакцину получили все те, кто должен был. Процесс вакцинации завершили более 90% жителей. Такое сообщение распространили в Twitter ответственные службы ОАЭ.

Несмотря на 100-процентный охват, ношение масок обязательно в помещениях, а также при посещении мероприятий, даже если они проходят на улице, а температура воздуха выше 30 градусов. По приезде в страну необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус.

"В Эмиратах люди следуют правилам. Мы не сталкивались с проблемами, и происшествий с людьми, которые не следуют правилам, не было.

Они с нами сотрудничают!" - сказал представитель туристической полиции Дубая Мухамед Ибрагим Алсуваиди.

В стране в четверг был зарегистрирован первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Человек, который заразился, приехал с юга Африки и был полностью вакцинирован. До получения новой информации воздушное сообщение с южноафриканскими странами было частично приостановлено.

Также в ОАЭ начали предлагать бустерную дозу вакцины тем жителям, которые вакцинировались шесть или больше месяцев назад. Бустерная доза будет полагаться тем, кто вакцинировался препаратом Pfizer/BioNTech, "Спутник V" или Sinopharm.