Водители возмущены: получить номера с серийным номером XS оказалось почти невозможно

Янис из Елгавы также хотел получить особенный номерной знак для своей Škoda, поэтому открыл e-CSDD и подготовился к сделке.

"Конечно, хотел купить с одной цифрой, но понимал, что на них будет большая очередь, поэтому выбрал XS 90. Я подготовился. В 20:59 считал секунды. Ровно в в 21:00 зашел, уже зная, что делать и куда нажимать. На последнем шаге, когда все уже было подтверждено, а номер - зарезервирован, нажимаю "прочитать правила", "подтвердить", но выскакивает сообщение "нечеловеческие действия" ("necilvēciskas aktivitātes"). Что это значит? Во второй раз показало то же самое. Что я такого сделал? Конечно, попытался авторизоваться еще раз. Каждый раз одно и то же, пока номер не оказался куплен другим человеком", - рассказал Янис передаче Bez Tabu на TV3.

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс сказал, что номера вызвали большой интерес. По его словам,

на каждый "вкусный" номер одновременно подавали заявки до 500 человек.

Малмейстерс рассказал, что бронирование обычно занимает 2,5–3 минуты, в течение которых эти 500 человек пытались выполнить одно действие. Однако только одному из них удалось получить номер, так как бронирование в поэтапной системе завершается только на последнем этапе процесса.

"Возможно, в будущем мы изменим порядок, но информация об этом появится позже. Возможно, мы введем более длительный процесс для поучения номерного знака", - сказал Малмейстерс.

Представитель CSDD добавил, что оповещение о "нечеловеческих действиях" в системе бронирования отображается, если оно

есть подозрения на необычную активность, использование ботов или других мошеннических программ для обхода очереди.