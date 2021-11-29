Почему новый штамм назвали омикроном, пропустив две буквы греческого алфавита?

Наиболее значимые мутации Covid-19 обозначены буквами греческого алфавита. Предыдущая мутация 30 августа была названа "мю". Однако когда южноафриканские ученые идентифицировали штамм коронавируса с большим количеством мутаций, его назвали омикроном, пропустив буквы "ню" и "кси" между "мю" и "омикроном".

ВОЗ объясняет информационному агентству AP, что буква "ню" была пропущена, потому что в греческом алфавите она слишком похожа на слово new "новый", что может привести к недоразумениям.

"Кси (xi) не использовалась, потому что это часто встречаемая фамилия", - заявили в ВОЗ.

Агентство AP отмечает, что последняя похожа на фамилию президента Китая Си Цзиньпина.

Организация подчеркнула, что, как указано в руководящих принципах ВОЗ от 2015 года, "при назывании болезней следует избегать притеснения культурных, социальных, национальных, региональных, профессиональных или этнических групп". Также отмечается, что инфекционные заболевания следует называть так, чтобы "минимизировать негативное воздействие на страны, экономику и людей".

Новая система именования мутаций коронавируса была введена, чтобы избежать использования громоздких научных названий в разговорной речи, а также предотвратить идентификацию новых штаммов по их местонахождению, что потенциально может привести к негативному отношению к людям с этих мест.

На сегодняшний день по греческому алфавиту идентифицировано 13 вариантов нового коронавируса. Альфа, бета, гамма, дельта и омикрон были определены как варианты, вызывающие беспокойство, в то время как другие считаются менее серьезными.